性騷爭議！加害者揚言打法律戰 鄭文燦斥：沒有硬凹空間
近日，民進黨內爆出多起性騷案，宛如政壇版「#MeToo」事件，引發社會各界輿論，民進黨主席賴清德連續3日親上火線，強調對於性騷零容忍，表示會用最嚴格黨規處置，也呼籲被申訴者要誠懇面對。針對近日事件，有加害者揚言訴諸法律、擬對受害者打出法律訴訟戰，行政院副院長鄭文燦今（3）日受訪時則指出，事件錯誤就是錯誤，更斥責「沒有什麼硬凹的空間」。
記者林盈君／綜合報導
鄭文燦表示，對於性騷擾零容忍的政策是很重要的，重要的是，必須讓當事人的權益不要被忽略，且要客觀公正的調查。他也在臉書發文寫到「嚴肅地調查真相，遏止職場中不該存在的邪惡，這是我們無可迴避的責任，無論在哪個工作位置、是哪個職務身份，都應該一樣的。」，更指出「我們都必須反省檢討，是否曾經曾經因為各種考量，對於性騷擾議題輕忽、鄉愿或姑息，造成職場文化的黑暗面。在性別平等的道路上，我們做得不夠，我們都必須、也有責任更加努力」。
※【NOWnews 今日新聞
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