MAN WITH A MISSION首登THE FIRST TAKE！與她飆唱《鬼滅》主題曲
日本索尼開設的YouTube頻道《THE FIRST TAKE》，近來請來日本搖滾樂團「MAN WITH A MISSION」及「令和歌姬」milet一起演唱動漫《鬼滅之刃 刀匠村篇》的主題曲〈絆ノ奇跡〉。引人注意的是，這是MAN WITH A MISSION首次登上該頻道。
記者吳雨婕/綜合報導
日本搖滾樂團「MAN WITH A MISSION」，該樂團名稱的意思是「背負使命的男人」，樂團簡稱MWAM，通稱「狼人樂團」（オオカミバンド），官方設定樂團由5名狼頭人身的究極生命體組成，樂團的組成時間、樂隊成員年齡、國籍皆未公開，非常神祕，他們曾來台參加野台開唱、超犀利趴。
至於「令和歌姬」milet為日本索尼音樂旗下創作歌手，於2019年正式出道，而在真正出道前，她就有許多音樂作品，清澈嗓音非常抓耳，加上美式唱腔，一聽就難忘，她曾多次登上《THE FIRST TAKE》，這次與MAN WITH A MISSION合作歌曲〈絆ノ奇跡〉，更是碰撞出激烈火花。
《THE FIRST TAKE》是日本索尼在YouTube開設的音樂頻道，使用一鏡到底的拍攝手法，非常考驗歌手的現場演出實力，歌手還得承受零失誤的壓力，台灣歌手韋禮安曾登上該頻道演唱〈如果可以〉；《鬼滅之刃》主題曲的演唱者LiSA、南韓男團Stray Kids也曾多次上該頻道演唱。