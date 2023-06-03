戰狼學者稱中共拚武統可丟兩百座城市　嗆美國不敢

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過房兵的誇稱慘被網友洗臉，有人反問他：「這200個城市包括房教授生活的城市嗎？」、「這些代價也包括你和你的家人嗎？」、「這種話說出來，…是流氓土匪的籌碼！」
時間回到2020年6月，當時房兵接受廣東廣播電視台政論節目「全球零距離」訪問卻說，他不同意中國海軍硬實力超越美國海軍只是時間早晚而已。
房兵表示：「如果你說這個時間是100年、200年，那可能就是個時間的問題，如果你說這個時間是10年、20年，那純粹瞎扯。」
他說：「我覺得這個問題，我一再說我們有些媒體不要『打雞血』（中國網路用語，意旨太亢奮）、不要打雞血，不要天天給自己的年輕人打雞血，沒有任何好處，我們還是踏踏實實地做好我們自己的事情，一步一個腳印地往前走。」
儘管房兵喊武統台灣言之鑿鑿，但是近期發表於國際期刊的研究顯示，根據分項調查，僅55%的中國民眾支持對台灣發動全面戰爭以求統一，33%反對武統台灣。
尤其是「不一定非要統一」的選項，約莫22%表示接受，這等於認同台灣實質獨立。
這項調查由新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者劉遙（Adam Y. Liu）與上海紐約大學副教授李曉雋（Xiaojun Li）上月15日發表於「當代中國期刊」（Journal of Contemporary China）。
另據日本媒體「日經亞洲」（Nikkei Asia）近期曾報導，由於武統台灣炒過頭，中國刻意讓恐陷四面作戰的觀點在網路發酵。
這4條戰線包括，中國軍隊將於台灣海峽和周邊地區面對美國、日本和台灣軍隊；中國部隊將在朝鮮半島對抗美國及韓國軍隊；中國在南海和南太平洋迎戰美國和澳洲軍隊，以及中國軍隊將於西南邊界對抗印度軍隊。
報導說，他們都強調中國陷入「四面作戰」的可能性，暗指中國會被四方敵軍包圍，另一種看法也越來越多人相信，即高喊「武統台灣」的人是「傻子」。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1120603