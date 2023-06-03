批共機挑釁攔截　美防長：面對脅迫不會退縮

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奧斯汀表示，中國持續對美國及盟友在國際空域合法飛行的軍機進行危險攔截，最近又看到另一起令人擔憂、共機「挑釁且不專業」的例子。
美國日前指控一架中國殲16戰機5月底在南海攔截美國空軍RC-135偵察機期間，做出沒必要的挑釁行動，中共戰機飛行員直接飛到RC-135偵察機機頭，迫使美軍軍機飛過其尾流。北京也反控是美方挑釁。
奧斯汀在演講中指出，美國會持續協助盟友及夥伴抵抗脅迫、霸凌，「我們不尋求衝突，但面對霸凌或脅迫，我們不會退縮」。這對台灣海峽來說，格外重要。
中國近年加大對台軍事打壓，共機飛越台海中線也成常態。
另一方面，奧斯汀表示，美國正在加強盟友及夥伴關係，「我們共同的目標很清楚：嚇阻挑釁，深化提倡繁榮與避免衝突的規則及規範」。
他說，美國正加強規劃、協調，與來自東海、南海及印度洋的朋友一起訓練。這包括澳洲、日本、韓國、菲律賓、泰國等盟友，以及印度、印尼、越南、新加坡等夥伴。
南海緊張情勢持續升高之際，奧斯汀透露，今天稍晚將與澳洲、日本及菲律賓國防官員共同舉行會議，討論強化海上合作。
奧斯汀也提到，下個月舉行的「護身軍刀」（Exercise Talisman Sabre）跨國軍事演習將聚集14個國家，預計超過3萬人員參與，包括來自日本等國。這也是法國、德國及英國等歐洲國家支持印太共同願景的方式。
「香格里拉對話」由英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）舉辦，聚集來自亞太、歐洲及北美等地區的國防部長、軍事將領及資深國防官員，以及企業領袖與安全專家，共同討論關鍵的安全挑戰。估計今年近600人與會。（編輯：馮昭）1120603