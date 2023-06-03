南鯤鯓代天府迎李府、范府千歲聖誕 謁祖進香團暴增738團
位於台南市北門區的南鯤鯓代天府有台灣王爺總廟之稱，供奉著五府千歲，每年農曆4月26日是大王李府千歲的聖誕日，而農曆4月27日則是五王爺范府千歲的聖誕日，這兩天被視為南鯤鯓代天府最重要的日子，隨著疫情逐漸解封，今年進香團數暴增至738團，是去年的16倍之多，進香人數近10萬人。
記者張振興/台南報導
南鯤鯓代天府是台灣王爺廟中最重要的廟宇，許多分靈廟宇也會在李府千歲和范府千歲的聖誕前組團回到南鯤鯓代天府，進行謁祖和過爐的儀式。這個傳統的舉動象徵著各地分靈廟宇對祖廟的尊崇和感謝之情。期間廟庭廣唱充滿了鑼鼓聲和喧鬧的氛圍，信眾踏著虔誠的腳步跟著進香團一起向神明表達敬意和祝福。
南鯤鯓代天府的廟會活動也吸引了許多的信眾和遊客前來觀禮和參與慶典，許多寺廟的乩童及進香團帶來了眾多神輿和神明，感覺就像一場盛大的神明高峰會。廟會現場還有各種傳統文化表演，包括舞獅、舞龍、醒獅、百獸舞等。這些藝術表演彰顯了台灣的宗教信仰和文化傳統，同時也為現場增添了繽紛多彩的氛圍。
南鯤鯓代天府的廟會活動不僅是一個宗教盛事，更是台灣文化的重要資產。這個傳統活動代表著人們對神明的虔誠和敬意，也體現了台灣多元宗教信仰的特色。同時，廟會活動也對當地經濟和旅遊業帶來了積極的影響，促進了地區的發展和繁榮。
總幹事侯賢遜表示，南鯤鯓代天府是南台灣最著名的大廟之一，李府千歲和范府千歲的聖誕日是農曆4月26日和27日。許多分靈廟宇都在聖誕前組團回到祖廟南鯤鯓代天府，進行謁祖和過爐儀式，同時為李府千歲和范府千歲進行祝壽。由於疫情解封，各地的進香團都紛紛到南鯤鯓代天府進香謁祖，今年進香團增加到738團，進香人數將近10萬人，因此信徒和民眾、民俗藝陣以及車潮擠滿了廟庭廣場。