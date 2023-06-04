AI浪潮帶飛！博通財報告捷　華爾街分析師看好：可能是下一個輝達

我是廣告 請繼續往下閱讀
博通執行長譚（Hock Tan）指出，在AI熱潮之下，大量公司對AI晶片需求使得相關營收翻倍，同時也預期下一財年AI相關營收將增至約75億美元，AI晶片收入很快就會超過公司總營收的25%。
摩根大通分析師指出，最近隨著蘋果（Apple）與博通達成數十億美元協定，谷歌（Google）增加與博通訂單，若符合預期，博通將成為該領域第二大半導體晶片供應商，在輝達之後，但超越英特爾、超微（AMD）及邁威爾科技。
谷歌及其母公司Alphabet已是博通ASIC晶片的客戶，營收超過20億美元。此外，Meta預計將在未來2年內也將成為博通下一個每年規模達10億美元的ASIC晶片客戶。
在AI加持之下，分析師也看好博通發展潛力，紛紛上調博通的目標價，Benchmark Research將目標價從770美元上調至950美元、海納國際集團（SIG）將目標價從785美元上調至910美元、瑞穗證券將目標價從720美元上調至840美元、Truist Securities從700美元上調至890 美元。
不過博通已有隱憂浮現，轉向AI發展可能影響該公司傳統數據中心的業務。Truist Securities分析師在一份報告中表示，現有收入遭到蠶食，可能意味著AI在博通長期業務增長方面增加約2%左右。對此，博通高階主管認為，現在判斷AI是否會蠶食其目前業務還為時過早。