「心碎症候群」嚴重會休克！　她經７次電擊＋葉克膜救回一命

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平日精準+扎實訓練 提高病患存活率彰基體系發言人、急診暨重症醫學部主治醫師張珈娸表示，當消房隊人員到達時，發現患者已經是OHCA時，第一時間只有幾秒中可以判斷，出勤隊員進行非常快速的急救，並將病人送至醫院做精準的交班，除了平日紮實的訓練，更有賴他們過人的反應。
黃璽文醫師表示，接到通知之後，即高度懷疑此患者需要葉克膜的支持，在病患轉院到達前，就已經聯絡心臟外科及心臟內科團隊超前部署，果真患者到院之後，確實是適合使用葉克膜救治的患者，因此迅速裝置了葉克膜，以保障病患的安全及增加後續的病患存活率。
急性刺激休克 稱「心碎症候群」心臟血管內科主治醫師夏建勳表示，「心碎症候群」是比較少見的疾病，通常來講的話，在於情緒或者生理上，有很重大的壓力情況下導致的，一般臨床的個案多半是女性居多；據統計，女性大概是男性的10倍，平均大概50到80歲，是比較好發的年齡，患者可能是有心理或生理上很嚴重的刺激以後，心臟就突然產生症狀，尤其是左心室的功能異常，左心室功能收縮異常以後，會導致患者出現胸悶、胸痛，嚴重的時候就是休克。
左心室造影確認病因 團隊努力救回一命夏建勳醫師進一步表示，這位女士也是因為急性的刺激後，產生急性的休克，甚至嚴重到需要接受團隊以高品質的CPR，才能夠把她救回。而心導管檢查的時候，發現她心臟血管是通暢的，以過去的經驗就知道，如果不是心臟血管阻塞，很有可能就是出現所謂的「心碎症候群」，所以會進一步的做左心室的造影，來證明患者就是出現左心室收縮嚴重異常的現象，也幸好經過團隊的努力，病人總算是恢復健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58023
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