「宛如萬用藥」的維生素C注射療法

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人類要透過呼吸，不間斷地吸取氧氣供應身體所需。人體絕不可缺少氧氣，但是，氧氣卻也有危害人體的一面──若體內的氧氣變成「活性氧」的話。
活性氧是一種會讓身體細胞氧化，組織受損的麻煩物質。活性氧的氧化作用，會成為引發癌症或生活習慣病的元兇，也是造成老化的要因。對沒有氧氣就無法生存的人類來說，細胞的氧化，也就是老化，可說是逃脫不了的宿命。
儘管如此，「儘可能遠離老化或疾病」應該是每個人的心願吧！這時維生素C的抗氧化效果就派上用場了。維生素C能及早因應活性氧的氧化作用，在細胞受損前就讓活性氧無害化。藉由這個強有力的抗氧化作用，除了抗老化，也能預防各種疾病。
不過，把維生素C當食物攝取，恐怕效果不佳。因水溶性的維生素C很不耐熱，會在烹調過程中大量流失。再者，維生素C就算進入體內，也無法百分之百被吸收，故用吃的效果有限。所以，從靜脈注射維生素C，就能輕鬆補充維生素C。當血液裡的維生素C濃度，很快上升到超高濃度狀態，體內的活性氧就會變得無害。
流行性感冒與感染疾病從現在開始，我要介紹維生素C注射與斷糖飲食的各種功效。
首先是維生素C可預防感染疾病。當體內有病毒或細菌入侵，血液裡的白血球會啟動防衛機制，攻擊這些病毒或細菌。目前已知，血液裡的維生素C濃度越高者，這種白血球的功能越強。
再者，入侵人體的病毒會被視為異物，於肝臟代謝加以排出。這時肝臟也會利用維生素C，若能充分攝取維生素C，就比較容易排出病毒，不易被感染。
像風邪或流行性感冒都源自病毒感染，故可利用維生素C加以預防。像我會定期注射維生素C，已經9年沒感冒了。
另一方面，打噴嚏或流鼻水等風邪症狀，通常會使用抗組織胺藥。抗組織胺這種物質能讓血管擴張，故可抑制打噴嚏或流鼻水等過敏症狀。
其實維生素C也有抗組織胺的作用。所以，只要注射維生素C，不吃抗組織胺藥也能緩和風邪引起的各種不適症狀。
而發現維生素C可治風邪的是萊納斯．鮑林博士。在一九六○年代後期，鮑林博士每天自行服用數公克的維生素C，後來在其著作或演講發表心得：「於適當的時期服用適量的維生素C，可預防感冒且舒緩症狀」。
此外，前面也說過，細菌或病毒以葡萄糖為食物，「斷糖」自然能抑制感染源的增殖，故除了注射維生素C，斷糖也有預防與治療風邪等感染疾病的效果。
本文摘選自《高濃度維生素C注射與斷糖》，晨星出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58081
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