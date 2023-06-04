男童12年臥床靠眼神溝通　SMA健保藥物擴大治療

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SMA發生率約1/10,000 最嚴重２歲前恐死亡根據國健署民國112年4月罕見疾病通報個案統計，SMA全國通報個案為526 人 (含歿 97 人)。高雄醫學大學附設中和紀念醫院鍾飲文院長表示，脊髓肌肉萎縮症發生率約為1/10,000，最嚴重的第一型SMA病童，約80%在2歲前就會因呼吸衰竭死亡，是目前世界上嬰兒死亡率最高的遺傳疾病。106年起高醫與全國三大新生兒篩檢中心(臺大醫院、台北病理中心暨保健基金會)共同推動SMA全國新生兒篩檢，110年台灣被評為世界上唯一全國實施SMA新生兒篩檢且提供確診陽性嬰兒藥物治療的國家。
目前有三種治療藥物 助孩童免於死亡威脅高雄醫學大學附設中和紀念醫院小兒科部鐘育志教授表示，SMA這種曾經被視為無法治療的神經退化疾病，現在已經有三種治療藥物，包括需終生給藥的RNA藥物(Nusinersen髓鞘內給藥)及小分子藥物(Risdiplam口服)和只需一次性給藥的基因治療藥物(Zolgensma靜脈注射)，讓病童可以免於死亡的威脅或運動功能退化的恐懼，且呼吸和進食功能都可以持續穩定。藥物治療讓SMA病童享有像正常兒童一樣快樂上學的能力與機會，大幅提升SMA家庭的生活品質與希望。
健保術放寬治療藥物 及早治療控制疾病目前國際SMA治療新趨勢：越早治療，效果越好；治療前運動功能越好，進步較佳。民國112年4月1日起健保署公布SMA治療藥物的擴大如：具3個（含）以下 SMN2 基因拷貝數，經新生兒篩檢即將發病之個案，限使用Nusinersen；3歲內發病確診且開始治療年齡滿7歲者，且臨床評估運動功能指標 RULM ≥ 15之SMA個案等。
藉由國內SMA新生兒篩檢的普及，本院有4位經新生兒篩檢陽性即將發病之SMA個案，出生6周內參加全球臨床試驗或接受恩慈藥物治療，目前均呈現正常身心發展。期許未來經由政府(健保署)、醫療(醫院)、SMA患者(家屬)及社會大眾的齊心努力，來提升SMA治療效果與生活品質，共同尋覓幸福未來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58024
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