遭控性騷「撫臂還留電話喊等你」 何志偉道歉：無心動作造成困擾
政壇Me Too風暴越演越烈，一名男網友在臉書發長文指控，8年前曾在公開場合，遭民進黨立委何志偉撫摸前臂、上臂甚至快到胸肌，且經友人喝止後，何志偉還在他的右手臂上留下手機號碼，並丟下「記得來找我喔，我等你」。對此，何志偉深夜發出聲明致歉，並稱未來會修正與民眾互動方式。
記者林莞茜／綜合報導
男網友在臉書上表示，8年前在社子島的福安國中公開場合，他被時任士林北投市議員何志偉肢體性騷擾，當時他被何志偉雙眼直盯盯的注視著，來被對方抓住左肩後，另一隻手從右手背開始，以刻意、緩慢的方式一路撫上了我的前臂，然後上臂……「當下直覺腦中一片空白，完全無法反應地僵坐在那裡」，直到坐在我右邊位子的友人察覺不對勁，喝止何志偉停止他的動作，何志偉才將他已快撫觸到我胸肌的那隻手，悻悻然地收了回去。
更令男網友感到可怕的是，何志偉在完全未經我同意的情況下，一隻手緊抓著我的右手，另一隻手快速地在我的右前臂上寫下一串手機號碼，然後注視著我，邊做了個打電話的手勢，丟下一句「記得來找我喔，我等你」。事後，經友人安撫完處在驚嚇狀態的他才稍微回過神，「我只感覺到無比的噁心，將何志偉強硬粗暴寫在我右前臂上的那串電話號碼盡快地擦去」。
針對指控，何志偉致歉表示「性騷擾事件，每個人的感覺都很重要，但若我無心的動作造成對方困擾，我很抱歉，未來志偉與民眾互動的方式會再修正」。
※【NOWnews 今日新聞
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