夜尿常見3多尿症診斷　病因、治療、改善方法一次看！

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診斷一：全面性多尿症 如何治療、改善？依多尿型態與病因等評估，夜尿有全面性多尿症、夜間多尿症、與泌尿道相關的夜尿等不同診斷。關於「全面性多尿症」，根據國際尿失禁防治協會（ICS）定義，當24小時排尿總量超過病人體重（公斤）X 40ml 時，則可以診斷為「全面性多尿症」。
葉亭均醫師表示，全面性多尿症的病人可能習慣性攝取太多水分，需衛教病人除非運動、天氣太熱等，流了很多汗或懷孕哺乳要另外多補充水份外，1天合理的喝水量約為「體重（公斤）X 30－35ml」。
不過，葉亭均醫師提到，如果病人已經盡力控制飲水量，但效果不佳夜尿情況未獲得太大改善時，則須考慮是否有尿崩症，應將病人轉介到內分泌科或腎臟科做進一步評估治療。
診斷二：夜間多尿症 3常見病因治療、改善而「夜間多尿症」根據國際尿失禁防治協會（ICS）定義，65歲以上的民眾，夜間總尿量超過全天總尿量的三分之一，或年輕人夜間總尿量超過全天總尿量的五分之一時，就可診斷為夜間多尿症。
夜間多尿症常見有3病因，包含傍晚過度水分攝取、周邊下肢水腫、阻塞性睡眠呼吸中止症等。
葉亭均醫師表示，很多夜間多尿症的患者習慣夜尿完又喝水，建議要避免，並應減少睡覺前4小時的喝水量，可有助於減少夜間排尿，而有些病人常擔心晚上不喝水容易中風，但原本無阻塞性中風病史的人，並不會因為減少夜間水分攝取就增加中風風險。
此外，有水腫情形的病人，睡覺時可以平躺抬高腿部，並在白天穿著彈性襪，葉亭均醫師指出，這樣可以幫助腿部循環，減少水份囤積在下肢，避免夜間睡眠平躺時，體液回流心臟，導致夜間尿量增加。
另外，葉亭均醫師也提醒，傍晚攝取糖分高的水果，同樣容易增加夜間尿量，應盡量避免在傍晚食用。
而有阻塞性睡眠呼吸中止症問題的病人需進行睡眠評估，也可以使用「持續性呼吸道正壓呼吸器（CPAP）」改善夜尿。葉亭均醫師表示，有研究顯示，睡眠呼吸中止症的男性使用CPAP後，夜尿次數可從3.8次減少到0.7次。
診斷三：泌尿道相關夜尿 釐清原因對症下藥至於，與泌尿道相關的夜尿，包含攝護腺肥大、膀胱過動症等問題。葉亭均醫師表示，攝護腺肥大的病人可以使用甲型阻斷劑來放鬆攝護腺改善膀胱出口阻塞，降低餘尿，增加膀胱容量。
若是合併膀胱過動症患者，葉亭均醫師提到，可以使用抗膽鹼類藥物或β3腎上腺素受體促效劑，來減少膀胱過度敏感或逼尿肌過動導致的膀胱容量下降，增加膀胱容量進而改善夜尿。
民眾若有夜尿困擾，千萬不要置之不理，夜尿不僅會影響健康、生活、工作等，甚至會對安全造成危害。葉亭均醫師表示，病人應了解導致夜間尿量增加的原因，經過診斷、評估後，有些時候其實自我調整，甚至不用吃藥就可解除夜尿症狀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58052
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