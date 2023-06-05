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年輕工程師患「乾癬性關節炎」　打字只能用單指敲？！

年輕工程師患「乾癬性關節炎」　打字只能用單指敲？！
年輕工程師患「乾癬性關節炎」　打字只能用單指敲？！

健康醫療網

【健康醫療網／記者黃俐綺報導】一位20多歲的程式設計工程師，三年多前出現頭皮搔癢、大量頭皮屑的「銀屑病」，身上也陸續有乾癬症狀，總是受到外界異樣眼光。後期甚至連手指也疼痛紅腫，變成「香腸指」，加上關節出現僵硬問題、無法打字，只能用單指敲擊鍵盤，嚴重影響工作效率及人際關係，不堪其擾。

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「乾癬性關節炎」擾人症狀多　針對症狀選擇適合藥物　大幅改善生活品質

中國醫藥大學附設醫院風濕免疫科洪偉哲醫師表示，上述患者出現症狀時，先在地區診所用藥，病情時好時壞，讓他自行停藥，也導致乾癬及關節炎逐漸惡化。經轉診來到醫院診治，確認罹患「乾癬性關節炎」，一開始使用傳統型疾病修飾抗風濕藥物近六個月，效果不如預期，後續申請腫瘤壞死因子阻斷劑治療，關節問題改善但相關皮膚症狀仍持續惡化，療效不足以緩解搔癢與脫屑等臨床症狀。

最後經由醫師評估建議，改申請生物製劑「介白素-17受體A阻斷劑」治療，目前已治療三個月，皮膚症狀大幅改善，尤其讓他最為困擾的頭皮問題也好轉，同時關節不再腫脹疼痛、提升活動度，手指靈活讓打字也恢復到正常速度，工作順利更重拾自信。

乾癬與關節炎關係密切　九成患者先出現皮膚症狀

洪偉哲醫師說明，「乾癬性關節炎」屬於全身性慢性發炎性疾病，是患者自體免疫系統失控、攻擊正常細胞，造成皮膚出現乾癬以及導致關節發炎、腫脹、疼痛及僵硬。乾癬與關節炎有密切關係，通常乾癬患者若有肥胖、患部面積較大、或是出現在皮膚特殊部位，例如指甲、頭皮、腹股溝、手肘、膝蓋及腳踝，未來至少有近四成會發展為「乾癬性關節炎」；其中近九成乾癬性關節炎患者會先有皮膚症狀，才出現關節問題。

「乾癬性關節炎」目前分為五種亞型，包含不對稱寡關節炎、多發性對稱關節炎、遠端指關節炎、中軸關節炎及破壞性關節炎。其中有四分之一患者會有著骨點病變，造成肌腱或韌帶連接到骨骼的部位，例如後腳跟發生病變導致疼痛腫脹。多項國內外相關研究也發現，「乾癬性關節炎」也容易出現心血管疾病代謝症候群疾病等共病，例如糖尿病、高血壓、高血脂，以及虹彩炎、發炎性腸胃道疾病、疲倦、憂鬱、骨質疏鬆共病，當乾癬以及乾癬性關節炎疾病活動度高時，相關共病病情也會跟著變嚴重，不可大意。

生物製劑藥物多元　兼顧皮膚及關節炎治療

洪偉哲醫師解釋，目前治療藥物多元，已經可同時治療乾癬及乾癬關節炎，前期會使用口服藥物，若疾病持續進展惡化，則會申請使用後線藥物，例如「生物製劑」及小分子標靶藥物。以生物製劑來說，透過抑制特定的發炎因子來抑制免疫疾病，九成患者會有效果，目前大致分為三類，包含抗腫瘤壞死因子阻斷劑(TNF-α）、介白素-17受體A阻斷劑、介白素-23受體阻斷劑。

針對患者的症狀，包含皮膚及關節破壞嚴重度，醫師會評估是否給予生物製劑或小分子標靶藥物治療建議；若是皮膚乾癬較嚴重，多以介白素-17受體A阻斷劑、介白素-23受體阻斷劑為主。臨床上大多數患者使用傳統治療就會有效果，後續也會根據患者的治療效果、藥物耐受性及副作用，來建議給予其他「生物製劑」及小分子標靶藥物治療選擇。

有相關症狀應立即就醫　患者可伸展、復健控制病情

醫師最後提醒，民眾若出現手腳趾關節疼痛紅腫，或是香腸指、慢性下背痛及疑似乾癬症狀，應立即就醫診斷治療。延誤治療恐造成關節不可逆的破壞風險，及早治療可延緩惡化。

患者也切勿自行停藥造成病情惡化，建議可從事復健、散步及伸展活動，同時避免高強度運動，調整動作及作息、避免熬夜及壓力，也會讓疾病控制得更好。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57922

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