年輕工程師患「乾癬性關節炎」　打字只能用單指敲？！

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「乾癬性關節炎」擾人症狀多 針對症狀選擇適合藥物 大幅改善生活品質中國醫藥大學附設醫院風濕免疫科洪偉哲醫師表示，上述患者出現症狀時，先在地區診所用藥，病情時好時壞，讓他自行停藥，也導致乾癬及關節炎逐漸惡化。經轉診來到醫院診治，確認罹患「乾癬性關節炎」，一開始使用傳統型疾病修飾抗風濕藥物近六個月，效果不如預期，後續申請腫瘤壞死因子阻斷劑治療，關節問題改善但相關皮膚症狀仍持續惡化，療效不足以緩解搔癢與脫屑等臨床症狀。
最後經由醫師評估建議，改申請生物製劑「介白素-17受體A阻斷劑」治療，目前已治療三個月，皮膚症狀大幅改善，尤其讓他最為困擾的頭皮問題也好轉，同時關節不再腫脹疼痛、提升活動度，手指靈活讓打字也恢復到正常速度，工作順利更重拾自信。
乾癬與關節炎關係密切 九成患者先出現皮膚症狀洪偉哲醫師說明，「乾癬性關節炎」屬於全身性慢性發炎性疾病，是患者自體免疫系統失控、攻擊正常細胞，造成皮膚出現乾癬以及導致關節發炎、腫脹、疼痛及僵硬。乾癬與關節炎有密切關係，通常乾癬患者若有肥胖、患部面積較大、或是出現在皮膚特殊部位，例如指甲、頭皮、腹股溝、手肘、膝蓋及腳踝，未來至少有近四成會發展為「乾癬性關節炎」；其中近九成乾癬性關節炎患者會先有皮膚症狀，才出現關節問題。
「乾癬性關節炎」目前分為五種亞型，包含不對稱寡關節炎、多發性對稱關節炎、遠端指關節炎、中軸關節炎及破壞性關節炎。其中有四分之一患者會有著骨點病變，造成肌腱或韌帶連接到骨骼的部位，例如後腳跟發生病變導致疼痛腫脹。多項國內外相關研究也發現，「乾癬性關節炎」也容易出現心血管疾病代謝症候群疾病等共病，例如糖尿病、高血壓、高血脂，以及虹彩炎、發炎性腸胃道疾病、疲倦、憂鬱、骨質疏鬆共病，當乾癬以及乾癬性關節炎疾病活動度高時，相關共病病情也會跟著變嚴重，不可大意。
生物製劑藥物多元 兼顧皮膚及關節炎治療洪偉哲醫師解釋，目前治療藥物多元，已經可同時治療乾癬及乾癬關節炎，前期會使用口服藥物，若疾病持續進展惡化，則會申請使用後線藥物，例如「生物製劑」及小分子標靶藥物。以生物製劑來說，透過抑制特定的發炎因子來抑制免疫疾病，九成患者會有效果，目前大致分為三類，包含抗腫瘤壞死因子阻斷劑(TNF-α）、介白素-17受體A阻斷劑、介白素-23受體阻斷劑。
針對患者的症狀，包含皮膚及關節破壞嚴重度，醫師會評估是否給予生物製劑或小分子標靶藥物治療建議；若是皮膚乾癬較嚴重，多以介白素-17受體A阻斷劑、介白素-23受體阻斷劑為主。臨床上大多數患者使用傳統治療就會有效果，後續也會根據患者的治療效果、藥物耐受性及副作用，來建議給予其他「生物製劑」及小分子標靶藥物治療選擇。
有相關症狀應立即就醫 患者可伸展、復健控制病情醫師最後提醒，民眾若出現手腳趾關節疼痛紅腫，或是香腸指、慢性下背痛及疑似乾癬症狀，應立即就醫診斷治療。延誤治療恐造成關節不可逆的破壞風險，及早治療可延緩惡化。
患者也切勿自行停藥造成病情惡化，建議可從事復健、散步及伸展活動，同時避免高強度運動，調整動作及作息、避免熬夜及壓力，也會讓疾病控制得更好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57922
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