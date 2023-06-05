天赦日完整祭拜懶人包！供品有啥、怎麼說？「最強轉運」就在今天

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1、天公廟
2、土地公廟
3、住家門口擺案桌
📌天赦日怎麼拜？
1、天赦日祭拜時間：
可選擇在早上5點至到下午5點之間祭拜，可參考農民曆上的吉時，依自己的生肖選擇祭拜的時間點，盡量跟自己的生肖不要正沖。
2、天赦日準備什麼供品？ （以下供品參考，不浪費為原則）
．清茶3杯
．水果（可準備香蕉、梨子、鳳梨、蘋果等，台語諧音為「招來旺平（安）」）
．素食餅乾（例如麻粩等甜食，有健康長壽的寓意）
．帶殼桂圓12顆
．米糕
．乞龜
3、天赦日金紙怎麼準備？
．神明金紙一份（包括天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）
．九轉壽生蓮花
．手寫懺悔文
📌天赦日拜拜時要怎麼說？
1、拜拜時，稟報姓名、生日、年齡與居住地址，接著再誦唸《玉皇真經》（若無玉皇真經其他經書亦可）。
2、誦經完後，秉告玉皇大帝並唸懺悔文，如下：「信士/女○○○，今日誠心禮拜玉皇大天尊，懇請玉皇大天尊開恩赦罪」，接著誦唸懺悔文。
3、結束後，請玉皇大帝開恩赦罪，給你一個重新開始的機會，並盡量減免罪過，請求擲出3個聖筊。
4、最後燒化金紙、並將桂圓外殼剝下敲碎，有脫胎換骨、重新來過的意思，並放到金爐焚化。
5、接著將懺悔文、蓮花燒化，吃掉桂圓，天赦日拜拜流程就完成了。
社團法人中華宗教文化協會也提醒，天赦日當天不可殺生，要說好話、做好事，但玉皇大帝是否要赦免罪罰，仍由祂來決定。除了在天赦日表明自己懺悔的心意，也要注意往後的言行舉、不可再犯，否則可是罪加一等。
此外，社團法人中華宗教文化協會指出，今年共有7天天赦日，已經過去了3天，過了今6月5日後，接下來的3天天赦日依序在7月23日（農曆6月6日)、8月18日（農曆7月3日）及10月17日（農曆9月3日），大家都可以好好把握。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。