良好趴睡也有助養生！物理治療師指好處，２重點更健康。

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簡文仁物理治療師表示，趴睡據許多醫學研究，也認為是個良好的姿勢，日本高齡100多歲的醫師-日野原重明 就相當鼓勵趴睡。
良好、不違反人體結構、身體躺在床上的趴睡睡姿，據研究可有助於呼吸順暢，並減少打呼、睡眠呼吸中止症發生機率。人在正躺睡眠時，懸雍垂和會厭軟骨因受地心引力影響下垂，就有可能影響呼吸、引起打呼或睡眠呼吸中止症，特別是肥胖者等風險族群，趴睡就有助暢通。而若趴睡這個姿勢對自己是習慣的、睡得更好的，自然睡醒也有助神清氣爽、睡醒後更有精神，自然也能減少身體慢性發炎，降低慢性疾病發生的可能性。
不過簡文仁物理治療師也提醒，每個人從出生開始就會有自己習慣的睡姿，除非是睡得太離譜、或以不良的姿勢睡覺，例如躺在沙發、頭下腳上等，否則一般而言正常的睡姿對人體沒有太大的影響，沒有所謂的「標準睡姿」，只要睡得著、睡得好，依照自己的習慣進行即可，不用做太大的改變，以免換個姿勢反而睡得不舒服。
良好趴睡姿勢有助健康，物理治療師指２重點！
簡文仁物理治療師指出，趴睡這個睡姿若民眾有興趣，可試著用枕頭或棉被將頭部、胸部墊高，以維持人體正常結構姿勢，並讓臉部露出以利順利呼吸。
另外，睡覺時的呼吸方式也和睡眠息息相關，簡文仁物理治療師建議，可先練習腹式呼吸，吸氣時肚子鼓起，吐氣時肚子收起，如此可將空氣吸到更深層，也讓氣吐得更順暢，並且有助增加肺活量，也有利於交感神經放鬆，更有助睡眠。而這也正是養生觀念中常聽到的「氣沉丹田」。
常常失眠、睡不好原因多，盡早找出原因維護健康！
簡文仁物理治療師也提醒，若常常發現自己睡不好、睡醒之後時常感覺腰酸背痛、越睡越累，建議檢視自己的睡姿是否不佳，進而導致這些情況發生，可透過調整睡眠姿勢改善。
另外也建議評估，是否有可能為其它因素所引起，例如枕頭太硬、空氣太悶等環境影響，或睡前使用手機等睡前習慣不良、或是容易腰酸背痛等身體結構影響而難以入睡、或是本身有不寧腿等疾病在身影響睡眠、還是睡前思緒不停壓力過大而影響到睡眠，若有需要都可以至身心科、睡眠中心、復健科等進行了解，找出睡眠問題相關原因。
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