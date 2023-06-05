裝設心律調節器免驚！專家：降低併發、感染有這「套」

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罹患心跳過慢不自知 暈厥摔倒竟成手腳骨折、腦出血心跳過慢可能在任何時刻造成昏厥，其實十分危險，後果不堪設想。亞東醫院心臟內科黃姍惠醫師以自身個案為例，有位病患正在騎車時，突然發生暈眩而摔車，手跟腳都骨折，緊急送醫開刀治療，術後病房檢查血壓心跳時，驚覺心跳每分鐘居然只有20多下！同樣另一名病患，則是在買菜時突然路倒，因撞擊發生腦出血，同時也檢查出罹患心跳過慢只有三十幾下，可見此疾病患者自覺性不高，經常須待嚴重症狀發生後才就診。
黃姍惠醫師說明，此類病理性心跳過慢，隨著年紀增加，發生率也會增加，常見症狀包含頭暈與短暫眩暈等，運動能力也會跟著變差，在相同的運動強度下，會比其他人更容易喘。
連「心情」也能偵測的心律調節器！更符合人體自然心律輸出心跳過慢容易造成突發意外，恐導致嚴重傷害，因此積極治療很重要。黃姍惠醫師分析，心跳過慢在醫療不發達的國家治療常會使用藥物讓心跳加快，但藥物治療並不能保證不會暈倒或猝死，為求將心律穩定至正常範圍，裝設心律調節器其實是很有效又安全的選擇。當偵測到心跳不正常時，心律調節器會給予適當刺激穩定心跳，隨著醫學發展，目前選擇也十分多元，近年研發的新型智能速率心律調節器，就能夠偵測過往難以偵測到的交感神經，讓患者心跳更符合人體自然律動模式，對健康更有保障。
黃姍惠醫師進一步說明，目前大部分心律調節器，是藉由感應身體的振動，判斷病患是否在運動，而幫病患增加心跳次數；而智能速率心律調節器除了在動態時能調整心跳外，還能針對靜止狀態下，能感應交感神經旺盛併心肌收縮增強，而幫病患加快速度，例如在心情緊張或生病發燒等靜止狀態下，正常人心跳也會加快，傳統感應震動形式的節律器無法幫病患心跳加速，新型智能速率心律調節器可感應收縮力的增強而幫病患加速心跳，更加符合人體生理狀態。
預防感染有一「套」！無菌封套保護心律調節器位移雖然裝置心律調節器已成為目前主流的治療方式，但仍有許多患者聽到手術就產生抗拒，擔心術後感染或後遺症等問題。黃姍惠醫師提到，心律調節器植入體內時，若傷口沒有處理好，的確可能因病菌感染導致癒合不良，輕則延長住院，重則敗血性休克導致死亡。目前市面上有節律器無菌封套能於植入時連同節律器電池埋入病患身體，有效降低感染率的發生。黃醫師解釋，運用天然生物基質製成的無菌封套，外層生物基質可協助身體長血管覆蓋在封套上，塑造健康、血管化的空間，防止與保護心律調節器位移，同時能降低纖維囊膜產生，讓未來需進行植入物更換手術時更無後顧之憂。
心律調節器的手術與選擇目前已十分多元，過往許多不便之處也都已陸續克服，包括智能速率心臟節律器等，目前多數產品已能相容核磁共振檢查，也加入遠端監控服務功能，可將數據回傳到醫院，讓醫生藉由網路監控，定時確認病人心跳狀況。因此黃醫師建議民眾，確診時應保持開放的態度，與醫師討論可能的治療選擇，若需進行手術時也無需過度緊張，視自身情況選擇適合自己的心律調節器，若有需求也可配合無菌封套，遵循醫囑，方為上策。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58054
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