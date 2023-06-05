研究：「1關係」影響尼古丁慰藉程度，且關乎孩子的身心健康

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與父母的牢固關係 對孩子健康幫助大身心診所院長吳佑佑說明，該研究顯示青少年在報告中呈現父母溫暖程度、相處時間以及人際關係或溝通滿意度較高者，與成年早期尼古丁依賴和藥物濫用程度較低，以及意外懷孕機率較低呈現顯著相關，此部分的結論需進一步探討他們的文化背景，特別是尼古丁依賴與藥物濫用是否屬於相同等級的傷害性，在不同的文化中或許會有不同的解釋。
但不論文化差異，從研究可以發現，青少年與其父母之間的牢固關係會讓他們在成年初期有更好的健康和幸福感，因此加強父母與青少年關係對孩子的長期健康幫助很大，建議父母多以溫暖、正向的方式和青春期的孩子互動。
父母拋開主觀意見、學會接納 別急著幫忙解決問題董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，青少年跟父母間牢固的關係，會讓他們在成年初期有更好的健康跟幸福感，建議父母和青春期或正值叛逆的青少年相處，要避免常常發生衝突，可以在觀念上先做些調整，首先要瞭解不同世代看待同一件事情會有不同的觀點、角度，產生不一樣的判斷，可試著拋開主觀意見，用接納、欣賞的態度取代一昧的制止或斥責，從互動中聽懂他們的語言、瞭解青少年流行什麼、同儕間關注的話題，成為他們的朋友，當有問題或困難時願意和父母討論，發現他們處於情緒低潮期需要人陪伴時，不要急著想解決他們的問題、給很多建議，有時無聲勝有聲，默默陪伴的效果更好。
父母態度影響孩子決定 適當界線莫輕忽葉雅馨提醒，青春期的孩子面臨外在誘惑時容易猶豫不決，父母的態度會影響他們的決定，有些不該做的事情除了說明原由、分析利弊，要明確禁止，像是接觸毒品、嘗試抽菸，適時和青少年建立要求和界線也很重要。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58048
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