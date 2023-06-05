台大學生劉家儀香港遭警逮捕　校方、研究生協會籲各界支援協助

高雄水情燈號調降？陳其邁：只有一步的距離

▲高雄市長陳其邁今（5）日表示，觀察來看高雄離水情燈號調整只有一步的距離。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁今（5）日表示，觀察來看高雄離水情燈號調整只有一步的距離。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄昨日晚間下大雨，平地瞬間大雨造成少部分路面積水，雨停後已逐漸退去，近日也有零星降雨，高雄水情逐漸穩定，是否可從減量供水的橙燈調回減壓供水的黃燈，高雄市長陳其邁今（5）日表示，觀察來看高雄離水情燈號調整只有一步的距離，希望6月雨能多下在集水區。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市水利局長蔡長展指出，昨日降雨集中在平地，昨日晚間是屬於熱對流瞬間降雨，大概從晚間9點30分下到10點多，新興區時雨量達到77毫米，已經超過市區排水標準的容許負荷，主要車道的慢車道出現瞬間短暫積水，在11點左右已陸續退去，而高屏溪因為日前山區下了幾場大雨，目前川流量達到30多cms，水情相對穩定。

水情燈號是否從橙燈調回黃燈，高雄市長陳其邁說，5、6月是台灣的梅雨季節，會持續觀察下禮拜的降雨狀況，上禮拜的情形是雨下得多但是範圍很小，也有部分下在市區幫助不大，觀察來看高雄離水情燈號調整只有一步的距離，希望6月雨能多下在集水區，就可以調整燈號。

陳其邁說，整體來看，高雄4、5月已順利度過，現在要思考的是明年乾旱季節的狀況如何做因應，所以也跟水利署討論，是不是包括地下水的補助計畫能在今年汛期結束後就趕快進行，確保明年的用水能夠供應無虞。

可能又有颱風！本週生成機率超過70%　路徑預測出爐：大雨躲不掉

午後大雷雨還要「再下5天」！週末天氣最不穩：恐有颱風生成

遭指「非核鬆動」　賴清德：非核家園的理想沒有改變

AIT主席羅森伯格再度訪台　將拜會各部會高層首長

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀