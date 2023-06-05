高雄水情燈號調降？陳其邁：只有一步的距離

高雄昨日晚間下大雨，平地瞬間大雨造成少部分路面積水，雨停後已逐漸退去，近日也有零星降雨，高雄水情逐漸穩定，是否可從減量供水的橙燈調回減壓供水的黃燈，高雄市長陳其邁今（5）日表示，觀察來看高雄離水情燈號調整只有一步的距離，希望6月雨能多下在集水區。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市水利局長蔡長展指出，昨日降雨集中在平地，昨日晚間是屬於熱對流瞬間降雨，大概從晚間9點30分下到10點多，新興區時雨量達到77毫米，已經超過市區排水標準的容許負荷，主要車道的慢車道出現瞬間短暫積水，在11點左右已陸續退去，而高屏溪因為日前山區下了幾場大雨，目前川流量達到30多cms，水情相對穩定。
水情燈號是否從橙燈調回黃燈，高雄市長陳其邁說，5、6月是台灣的梅雨季節，會持續觀察下禮拜的降雨狀況，上禮拜的情形是雨下得多但是範圍很小，也有部分下在市區幫助不大，觀察來看高雄離水情燈號調整只有一步的距離，希望6月雨能多下在集水區，就可以調整燈號。
陳其邁說，整體來看，高雄4、5月已順利度過，現在要思考的是明年乾旱季節的狀況如何做因應，所以也跟水利署討論，是不是包括地下水的補助計畫能在今年汛期結束後就趕快進行，確保明年的用水能夠供應無虞。