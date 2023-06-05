「梅雨」到底是什麼？背後由來、意義報你知：致災威力僅次颱風
根據中央氣象局定義，每年5月至6月是台灣的「梅雨季」，不過你有想過「梅雨」一詞到底是怎麼來的嗎？氣象局解釋，梅雨其實是東亞地區獨有的天氣現象，在世界上其他相同緯度的地區並沒有這種現象，其命名的由來是一種名為「黃梅」的水果，「梅雨」指的就是是黃梅成熟季節時下的雨。
記者張志浩/綜合報導
氣象局說明，梅雨一詞源自中國華中地區，每年6、7月，華中地區會進入一段汛期，氣候潮濕、多雨且容易氾濫，這段時間正好是黃梅成熟季節，因此在當地有「梅雨」之稱，而台灣和中國的華南地區雖然在5、6月也有降雨高峰，但一開始不是以「梅雨」稱呼，而是稱為「前汛期」。
隨著戰後台灣大氣相關的科學研究領發展，學者們發現，台灣和華南地區在每年5、6月出現的降雨高峰，原因和發生的機制與中國華中地區的「梅雨」非常類似，台灣的學者便開始將這個時期的雨稱為梅雨。「梅雨」這個詞在氣象研究領域中大量出現，隨著相關研究在國際上被看見，「梅雨」這個詞也躍上氣象界的國際舞臺，並成為我們今天熟悉的名詞。
氣象局提及，「梅雨」其實是東亞地區獨有的天氣現象，在世界上其他相同緯度的地區並沒有這種現象。這種天氣系統在每年的5至7月發生，並隨著時間向北移動，相繼在台灣、華南、華中及日韓地區停留，每年的5、6月的降雨型態和機制，和3、4月時「清明時節雨紛紛」的「春雨」有顯著的不同，相比於春雨的綿綿細雨，梅雨非常兇悍，也容易出現高度致災的強降雨，是僅次於颱風的第2大天氣災害。