迎接台南400香科年 鹿耳門聖母廟香醮辦公室成立

我是廣告 請繼續往下閱讀
正統鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，經媽祖指示，本次「甲辰科土城香」開放外界信徒參與63年來僅有土城轄境信眾才可參加擲筊杯選的「五大主會首」，甲辰科將首度開放全天下信徒共同參與「搏杯」，將於10月舉行。也會請到土城香「武陣」、虎尾寮宋江陣「頭旗、雙斧」、郭岑寮金獅陣「金獅」、蚵寮角白鶴陣「白鶴、童子」、砂崙腳八家將「刑具爺」、青草崙百足真人「蜈蚣頭」齊聚一堂， 歡迎大家一起來鹿耳門聖母廟逗熱鬧。
台南市副市長葉澤山表示，「土城香」有3大特色，1、獨特的「香醮合一」，由鹿耳門聖母廟內主神「鹿耳門媽」巡香、「五府千歲」建醮。2、陣頭豐富，且由庄民自發性成立，「宋江陣」、「金獅陣」、「白鶴陣」、「八家將」、「百足真人蜈蚣陣」成員近千人都是地方熱心人士同心協力組成，難能可貴。3、參與的友宮愈來愈多、神轎超過百頂，凝聚地方的向心力，具有宗教、文化意義。
王增榮說明，「土城香」為台南市定文化資產，也是明年台南400的重點宗教項目，除了延續祈安禳災的傳統外，希望能讓更多外界人領受媽祖的福份，將香醮的意義發揚光大。建醮辦公室啟動後將開始一系列活動，8月舉辦「土城香文史營」、10月「搏主會」、12月安座慶典與明年元宵更將結合土城香的武陣進行聯演。明年媽祖誕辰前的【土城香】也會籌辦「追媽祖路跑」、「跟百足真人一起走」、「武陣大會師」、「土城香短片競賽」等活動，期待將宗教民俗結合文化觀光，讓更多人體驗傳統香醮的特色及魅力。
香醮辦公室現場亦展出台南市文資處主持的「土城香古文件整飭數位化成果展」、「土城香老照片回顧展」，讓超越一甲子的歷史軌跡，藉由文資影像與數位化，繼續傳承給下一代。