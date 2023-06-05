說明「性平調查機制」運作　國民黨強調：用嚴格謹慎態度處理案件

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林寬裕進一步指出，民國106年國民黨即制定《工作規則》有關「性騷擾防治」的規定，設立申訴專線與信箱，也送台北市勞動局核備。他強調，國民黨對於相關規範都有周延的規定，也成立委員會，在顧及程序正義之下，訂定的標準相關完備。他不諱言地指出，相關規定啟用迄今，確實曾因黨員之間的爭議，引用此條款，依據性騷擾防治法規定，處理黨員與黨員之間的爭議，也圓滿處理完成。
考紀會主委黃怡騰說，處理性平等教育與工作，在職場上發生性騷擾，都是《性別平等工作法》規範的，而《性騷擾防治法》的規定，不一定只在工作場合，只要求職、任職、在職期間，若有任何兩性違法，都有相關規範的流程。
黃怡騰表示，以國民黨為例，在黨部受雇員工之間或員工對外，若有性騷擾，是國民黨要負責任處理，而《性騷擾防治》規定，中央跟各縣市機關設立直接機關受理性騷擾案件，據此，國民黨受雇人員及所屬受雇機關受雇人員，如各地方黨部也是受雇於國民黨，所以也在管理範圍內，若受到性騷擾防治申訴，是否構成違法行為，首先要向主管機關提出申訴且有時效規定。
黃怡騰指出，考紀會依據法律規定，訂定受理、處理、管理性平等工作的機制、程序，訂定任務編組，也依照主管機關規定訂定規章、明定權責、組成機構，面對這些問題時依法處理，必要時接受主管機關監督，並提送主管機關備查。黃怡騰補充，一旦確定有性騷擾行為，若加害人是黨員會啟動考紀會程序，黨員行為若有違反黨章、法令，根據情節進行黨紀懲處，如撤銷、開除黨籍、停止黨權、申誡、警告等。
國民黨發言人楊智伃則表示，國民黨堅決捍衛性別平等與女性權益，沒有模糊的空間，如果黨內有任何此類情事發生，國民黨會循既有性平機制及相關法律處理。對於黨務職場內部，人事部門均依照相關法規設立各種防治與救濟機制，至於其它場域性平事件有涉及本黨黨員部分，考紀會也有相關辦法處置。無論哪一個職場或環境，國民黨一定以最高標準處置。
楊智伃呼籲民進黨不要為了轉移自身性平議題，刻意操作成政治對決，哀矜勿喜，切勿見獵心喜；沒有人希望這些事情發生，若民進黨仍試圖政治操作、打泥巴戰，讓各界看清民進黨似乎還是不把性平議題當成道德、法律問題，未來更不期待民進黨的職場文化風氣會被改變，可能還是會為了大局壓案。
楊智伃強調，無關性別、無分黨派，任何政治立場、意識型態的人都不該被性騷擾、性霸凌，甚至為了所謂的大局被壓案、吃案，沒有人應該
文傳會副主委林家興說，國民黨面對性平事件的態度，絕不會像其他特定政黨一樣逃避、切割、壓案，已經即刻啟動性平調查程序，會給當事人與社會一個交代。
林家興也呼籲，國會席次過半的執政黨應該積極關注性平三法是否有不足的地方，有沒有需要補破網的地方？而不是試圖在政治上新聞與情上要打回你們失去的分數，做政治操作、轉移焦點，這絕對不是台灣社會樂見。