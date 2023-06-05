「吞口水都會痛」不到3個月竟是食道癌第三期！　醫揪警訊

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食道癌分2類 吞嚥困難為常見症狀亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅表示，食道癌最常見可分為兩大類，分別是鱗狀上皮癌及腺癌，雖然種類不同，但症狀上都是相同的，最主要的症狀就是吞嚥困難，但患者此時無法立即察覺病症，多半只是會先改變飲食習慣，例如避免食用較堅硬的食物，選擇較軟或是流質食物如麵包稀飯等，等到僅能進食流體食物，甚至連牛奶都喝不下去，才發現已是癌症晚期。
同步接受放療、化療 食道切除併重建劉柏毅指出， 以阿鴻為例，從開始發現吃東西有卡住感覺，到就醫確診食道癌第三期，時間短短不到6個月，所幸癌細胞僅局部侵犯嚴重，尚未全身轉移，因此建議先同步接受放療及化療，並安排內視鏡食道切除併重建手術，但若病情已發展至全身轉移，則必須考慮放射線治療、化學治療、免疫治療或細胞治療等多管齊下，並進行腸胃造瘻手術提供腸胃道營養，以符合生理需求。
及早發現存活率大 出現這些警訊症狀快就醫依照國內外較具規模的醫院報告指出，食道癌患者手術後到出院前之死亡率約5-10%之間，而手術後發生之併發症機率約30-50%，手術後一般5年存活率更僅約為20-30%。劉柏毅提醒，若能早期發現食道癌的警訊提早就醫，可望將5年生存率提高至50％，治療痊癒機率也較大。
同時也奉勸本身是抽菸、喝酒、吃檳榔等不良習慣的人，萬一察覺有吞嚥困難、不時有嘔吐感、喉嚨卡卡、常久咳清痰或體重莫名變瘦等症狀，都要盡快就醫安排上消化道內視鏡(胃鏡)評估及切片，才能有機會早期發現挽回健康人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58046
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