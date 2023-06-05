鬼滅之刃刀匠村篇！上弦伍玉壺本體是小美人魚　炎柱出現霞柱哭了

日本知名動畫《鬼滅之刃》第三季影集《鬼滅之刃 刀匠村篇》播出第9集，「霞柱」時透無一郎終於拿下「上弦之伍」玉壺的頭，而玉壺的真正身形並非「壺」，而是宛如「小美人魚」的體態，攻擊也比「玉壺」狀態來的高，「霞柱」跟「玉壺」的精彩對決一播出，受到全網熱烈討論；在《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》犧牲的「炎柱」煉獄杏壽郎還因此現身，令觀眾動容。
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「玉壺」死得非常突然，他自己也不敢置信，斷氣前不斷咆哮：「惹人厭的低等生物，我的命比你們100個人的命更有價值，我是被選上的優等生物，那些弱小、出生後只會老去的無聊又沒用的生命，我要親手用神之手把他們變成高尚作品才對，這些下賤的蛆蟲......」話未說完，就被「霞柱」大切百塊，消失在人間。
「霞柱」聽到蛆蟲，回想到哥哥被鬼殺掉後，全身布滿蛆蟲的畫面，此時已故的「炎柱」煉獄杏壽郎的臉閃過「霞柱」的腦海，「炎柱」對著「霞柱」說：「我們一起作為柱努力吧！」；哥哥也對「霞柱」說：「你真努力。」霞柱為此落淚，場面十分動容。
另一方面，炭治郎、禰豆子、不死川玄彌將死在「上弦之肆」半天狗手上，「戀柱」甘露寺蜜璃終於現身，以華麗姿態砍碎「上弦之肆」其中分身，並對炭治郎致歉：「抱歉我來晚了，炭治郎你可以休息了，我會救回玄彌跟禰豆子的。」後續發展讓觀眾非常期待。
《鬼滅之刃 刀匠村篇》每週一上午9點在台播出，更多精彩劇情可至中華電信MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、bilibili、愛奇藝國際站、Netflix收看。