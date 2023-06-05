親子共讀激發孩子潛力，繪本如何挑？　專家解答各年齡所需

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親子共讀促進親子關係 提升語言豐富度、激發想像力衛生福利部南投醫院語言治療師林宛臻指出，親子共讀的好處很多，能夠大量擴充詞彙量，提升語言的豐富度和精細程度；透過共讀過程指認文字能促進孩子的識字能力；促進孩子的整體的認知發展；提升語言溝通能力及社交互動能力；激發孩子的想像力和好奇心；培養對閱讀的興趣和專注力以及促進親子關係等。
出生至2歲 觸感書促進本體感、詞彙重複性助語言發展林宛臻語言治療師表示，繪本的挑選方式可以依照下面的原則作為參考。
0-1歲。可選擇布書、聲響書或防水書為主，選擇顏色鮮明、對比強烈、色塊大為特色的書籍，這個階段的孩子正值口腔期，常會將物品放進口腔中探索，透過布書、聲響書不同材質的觸感能促進孩子本體感覺，而此類的書本也適合清洗也減少家長對於消毒清潔的疑慮。
1-2歲。書籍的材質可挑選書頁較厚較硬的硬頁書，內容可選擇文字簡短、內容簡易，或是詞彙、句子重複性高的繪本，有助於孩子的語言發展。
3歲至四歲 內容情節增進口述、完整架構思考解決問題3歲。可選擇內容有情節但重複性高的繪本或是操作型繪本，透過繪本內容重複性高的故事情節，提供孩子可預測性的猜測描述下一段過程的內容，另外，操作型的繪本，透過書本內容進行操作更融入情境，也可讓孩子去描述操作過程。
4歲以上的兒童。適合選擇具有較完整故事結構的繪本，故事中可能會出現一些意想不到的轉折，有前因後果的概念及解決問題的能力，和孩子共讀繪本之後，可嘗試讓孩子依故事內容表達自己對於故事內容的整體感想發表意見。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58044
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