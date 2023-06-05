生死交關險成植物人！　24歲女咖啡店續追夢

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中醫針灸、高壓氧持續治療 復健團隊接力照護陳彥蓉媽媽陳淑珍表示，2019年8月即將升上大四的女兒在台南市騎機車發生嚴重車禍，左大腦重傷，經當地的醫院緊急手術後昏迷指數仍只有3，在加護病房住了29天，醫師評估可能成為植物人，並建議家屬要準備找安養機構。她不願放棄，在協助下，轉院到彰化醫院，部彰醫師也告訴她要有長期照護女兒的心理準備，但會全力治療。
衛福部彰化醫院院長曾孔彥指出，陳彥蓉到院時身體癱瘓，對刺激沒反應，經神經外科等各相關科別會診治療，雖然恢復意識，但幾乎喪失語言和理解能力，後來中醫開始針灸，高壓氧做了84次，語言治療師、物理治療師、職能治療師及心理師也加強復健，才慢慢好轉，經過近3年，除了語言能力比較遲緩，其他已如一般人一樣。
語言能力曾讓她大放異彩 重拾烘焙繼續圓夢陳淑珍表示，女兒在校園時都是重要場合的司儀，良好的語言能力如今不再復返，也曾因為不知還能做什麼，甚至感概當初死了就不用煩惱。她想到女兒過去喜歡烘焙，常自做蛋糕和手工餅乾，因此她決定在住家開一家咖啡店，讓彥蓉重拾烘焙手藝，不只幫女兒圓夢，也讓彥蓉可以在人群互動中增進語言能力，強化獨立生活的能力，兒子支持她的決定，辭去工作學煮咖啡，和妹妹一起開店。
發揮大愛捐款「社救基金」 受助者也助人發揮大愛，陳彥蓉也拿出1萬元的紅包，指名捐給彰化醫院濟助貧病的社救基金，表達一點她想幫助貧病者的心意。陳淑珍也說，她好幾個月以醫院為家，看到醫護人員的用心，她很感動，以後部彰員工來用餐喝咖啡都打九折。現場的人都感受到，雖然醫病關係常因衝突登上版面，相對的，和諧的醫病關係也是存在的，而且是溫暖的。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58045
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