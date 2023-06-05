攝護腺肥大會要人命！　國外泌尿醫學會推薦「1治療」改善最多、復原最快

我是廣告 請繼續往下閱讀
攝護腺雷射剜除手術 解決排尿問題安全性高安南醫院泌尿科醫師董聖雍提及，雖然暫時引流出大量尿液，但由於嚴重的血尿，使得尿管反覆阻塞，造成引流狀況不佳，腎功能自然遲遲無法恢復。因此，在放置尿管保守治療後，仍無法獲得良好效果的狀況，考量到楊老先生年紀大、身體虛弱，且因血尿造成貧血、腎功能不佳及電解質不平衡，與家屬討論後，決定採用安全性較高的攝護腺雷射剜除手術。
所幸，手術後血尿狀況大幅改善，尿管也在住院期間移除並順利排尿，後續門診追蹤時，腎功能恢復良好且腎臟積水完全消失。
藥物治療效果不佳 應考慮手術介入治療董聖雍醫師說明，良性攝護腺肥大是個慢性疾病，針對輕度症狀的患者，往往使用藥物就有不錯的效果，但需配合醫師指示長期服藥控制；若藥物治療效果不佳，或是發生尿液滯留、反覆泌尿道感染、膀胱結石，進而造成腎功能退化、阻塞性腎水腫，或是不想長期服用藥物時，就可以考慮積極進行手術介入治療。
雷射剜除手術備受美國及歐洲推薦 改善幅度最大、恢復速度最快董聖雍醫師指出，攝護腺肥大手術方式為透過內視鏡，經由尿道將阻塞其中的肥大攝護腺組織，用電刀或雷射等能量進行切割後取出，整個過程不會在體表造成傷口，是目前最常用的手術方式；而雷射相較於傳統電刀手術的優點，包括出血量少、併發症少、恢復時間短，對於攝護腺體積較大、年紀大、身體狀況不佳的患者尤為適合。
其中最新的「雷射剜除手術」，是目前美國及歐洲兩大泌尿科醫學會臨床推薦的方式，對患者的排尿症狀改善幅度最大、排尿流速度增加最多，恢復速度也最快。不同於以往雷射使用汽化等方式處理，剜除手術是將攝護腺組織與外膜完整分離後，再利用絞碎器取出，因此效率更高且止血效果更佳，更能徹底根除所有增生攝護腺組織。
攝護腺肥大初期症狀不明顯 有排尿問題應盡快就醫攝護腺肥大雖然是中老年男性常見問題，但不可因常見而輕忽，董聖雍醫師強調，其初期容易沒有顯著症狀，卻隨著疾病進展影響到排尿功能，或造成泌尿道感染，嚴重可能使腎功能損傷或導致性命危險，建議若有排尿等攝護腺相關問題，應儘速至泌尿科就醫，以求早期發現、及早治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58027
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw