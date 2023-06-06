肌膚易出油、長痘？藍雷射雙波長戰痘油擊！

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氣溫每上升1℃ 出油就增加10%天氣漸熱的確會對肌膚造成影響，魏嘉宏皮膚科院長說明，研究顯示氣溫每上升攝氏1℃，出油量就會增加10%，加上大量流汗，皮膚處在潮濕悶熱的環境，就容易孳生細菌、痤瘡桿菌增加，發炎機率也跟著提升。
這種時候，民眾大多會選擇控油類的外用產品，例如常見的吸油面紙、控油洗面乳、面膜等，魏嘉宏院長表示，這些物理性去油的用品，大多只是暫時帶走表面的油脂，提供吸油的效果，對於肌膚的實際改善效果相當有限，並不能根除油性膚質的困擾。想從根本治療最常見有效的方法是口服A酸，有些天生容易出油的人，就很適合以藥物慢慢調整體質。但A酸的副作用也是許多人望而怯步的原因之一，譬如備孕、懷孕或哺乳期的女性就不能食用，限制較多。
藍雷射低痛感治療 患者北上求醫魏嘉宏院長提到，有位花蓮的患者令他印象深刻，這位患者因為不想吃藥，加上害怕雷射治療的疼痛，所以多年來一直深受肌膚出油、滿面痘花所擾。一聽到有低疼痛的藍雷射療程，便立馬從花蓮上來台北做治療，並表示終於等到理想的治痘儀器了！
藍雷射擁有雙波長，1450nm波長可以進到皮脂腺的深度，進而使其萎縮、降低皮脂分泌，達成控油效果；450nm波長的藍光則能殺菌消炎，減少皮膚上的痤瘡桿菌，維持肌膚健康。藍雷射和傳統雷射的差異，即是它幾乎無痛，不用麻藥就能直接施打，也幾乎沒有皮下出血點或紅腫等症狀。魏嘉宏院長提及，有許多案例是早上來做雷射，下午就能自然地上班，同事間甚至毫無察覺。而療程後的保養相當簡單，簡單擦個防曬、注意肌膚保濕即可。
魏嘉宏院長表示，像一些頭皮出油、異味嚴重，總是掉髮和頭皮屑的患者；停止服用A酸，油脂又開始分泌旺盛的人，也都很適合用藍雷射做治療。而一般來說，藍雷射一次即可看到明顯改善，標準療程則是施打三次，肌膚就能維持三到六個月的平衡狀態，之後也可考慮維持性的療程，每一到兩個月施打一次，出油量更能持續穩定。
遠離痘痘肌 日常習慣要注意魏嘉宏院長提醒民眾，除了氣溫會影響肌膚出油，平常也要控管生活作息及飲食，少熬夜、少吃油炸類食品；清潔臉部時，盡量避免熱水清洗、不要過於頻繁地洗臉。而當感覺肌膚有異狀時，最好還是尋求專業醫師的諮詢，找出根本原因，選擇最適合自己的治療方式，才能有效根除痘痘。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58051
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