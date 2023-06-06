「班班吃石斑」5月底終於都吃完了！漁業署估耗6億元
政府規劃推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，讓國中小學生可以在上學期吃到4次石斑魚，但因石斑魚產能不及，計畫延續實施至本學期。今（6）日漁業署表示，全部學校已在5月底都吃到4次石斑，目前估計總經費約使用6億元。
記者許若茵／台北報導
111年6月中旬，中國以屢次檢出禁藥為由，禁止台灣石斑魚輸入，農委會將目標轉移至其他國家，強力輔導內外銷。7月21日，教育部宣布，配合農委會推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，政院編列6億元經費，自111年9月1日起至112年1月31日止，原則以供應4次為上限，使用國產「三章一Q」、去刺的龍虎斑供應給中小學生營養午餐。然而因為產能跟不上等因素，截至上學期結束，部分縣市學校並未吃到4次石斑魚。
今陳吉仲表示，已讓所有學校吃到4次石斑魚，小朋友回去跟家長說想吃時，家長就可以到超市通路買，帶動水產品產業發展，創造多贏局面。
漁業署長張致盛說明，班班吃石斑已經於5月30日，在屏東完成第4次供應，所有縣市3000多所學校、195萬個師生都已經完全結束了，統計成品約供應580多噸，回推成魚約使用1900多公噸，整個工作非常順利，反應也非常好，但未來暫時沒有新的規劃。
至於班班吃石斑到底帶動多少市場，張致盛說，過去約8成是外銷，現在有7成是內銷，整體產業效益非常大，石斑魚價格也維持非常平穩，每公斤約250多元，比去年同期略高。