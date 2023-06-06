曾任南市府顧問！洪智坤遭控性騷　黃偉哲：去年已離職

（中央社記者張榮祥台南6日電）一名女導演在臉書指控遭民進黨「H姓」政治人物性騷擾，遭影射的是台南市長黃偉哲競選連任團隊成員洪智坤，黃偉哲今天表示，洪曾任台南市政府無給職顧問，去年12月24日離職。 我是廣告 請繼續往下閱讀 黃偉哲今天接受媒體聯訪指出，洪智坤去年12月擔任無給職顧問至12月24日為止，之後就不是市府顧問，根據女導演在臉書（facebook）所提是發生於2010年，也非洪智坤任職台南市無給職顧問時的事件。黃偉哲表示，台南市政府對性騷擾及性平事件都設有性平專線，勿枉勿縱，秉公處理。洪智坤今天凌晨則在臉書發文說：「給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關，我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。一名女導演昨晚透過臉書發出長文，指控2010年在高雄曾遭民進黨「H姓」政治人物性騷擾，此文一出引起熱議，洪智坤被影射就是性騷擾的當事人。（編輯：黃世雅）1120606更多「台版MeToo事件」相關新聞。人物／縱橫北高南3都、被封地下市長 洪智坤善權謀跨綠白獲重用險遭侵犯！女導演控遭民進黨幹部直送摩鐵性騷 洪智坤深夜道歉了法院認定陳雪生性騷！國民黨尊重司法判決 籲黨內落實性平意識遭范雲控肚頂性騷判賠8萬 陳雪生發三點聲明：司法已死