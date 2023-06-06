樂迦與日本CellFiber 合作　引進「高效細胞封裝擴增培養技術」

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此技術已於5月26日在日本東京宣布與Hitachi日立集團合作，共同開發出專屬細胞培養設備，應用於先進療法的GMP大規模生產。此次合作，樂迦再生將設計出可搭配該技術的細胞大量化生產培養設施和生產管理系統，及結合樂迦眾多的高階細胞製程，強強聯手替台灣細胞治療CDMO邁向國際。
日本細胞擴增技術 1批次可培養100億個細胞生物科技公司CellFiber專注於研發細胞擴增技術，核心技術是有效將將細胞封裝到像頭髮一樣細的凝膠裡，保持細胞免受物理壓力，促使細胞可在微環境保持恆定，因此可在保持細胞質量的同時擴大細胞培養規模。此技術實現了在封閉系統中，在1個批次可培養高達100億個細胞，不須多批次的培養以達到所需細胞產量，可有效降低生產成本。
樂迦執行長林世嘉表示，細胞治療客製化，放量相當重要，同時要兼顧品質穩定，但目前台灣現有細胞封裝技術都是少量、手工封裝。此次合作由Cellfiber提供細胞封裝擴增技術，配合樂迦已有的完整細胞製造供應鏈，如「嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）」、「誘導性多潛能幹細胞（iPSCs）」」、幹細胞及免疫細胞等細胞製造技術能力，可將樂迦現有的細胞產量規模擴大。
林世嘉進一步表示，CellFiber細胞擴增及封裝技術已證實高於一般傳統3D培養技術，產量至少10倍以上，意即在生產製造能夠降低90%的生產成本。因此引進此技術可有效提升製造品質及產能，提供更佳的製程優化方案，達到高產量可商業化的細胞生產規模，期盼讓細胞治療產品跟抗體藥物一樣普及。至於製程時程表為何？她透露簽約後才能使用技術，尚待測試、調整才能落地化提供服務。
本次台日跨國合作，雙方除了技術上的合作，樂迦再生也將利用其醫院通路優勢，協助CellFiber於亞洲市場拓展，雙方不排除進一步成立合資公司，加速更多新創研發達到產品化，朝向「未滿足的醫療需求」持續貢獻。
然而目前「再生醫療雙法」仍在協商中，林世嘉表示外界對於雙法殷切期待，所有的國會議員或是行政部門都相當清楚，執政黨定調此為民生法案，而非政治意識形態對決，6月也即將召開臨時會，因此自己相當期待看好協商成果。至於民間團體提出的諸多疑慮，她相信衛福部有萬全準備可回應提問，對於缺乏法源以及捐贈者的合法性，也會待雙法通過後組成委員會進一步處理。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58106
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