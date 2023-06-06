6/6芒種習俗禁忌！「4生肖」盡量多休息　避大忌以免替人受災

大腸瘜肉超過1公分恐癌化！ 亞東醫院AI內視鏡影像系統精準助預防

大腸瘜肉超過1公分恐癌化！ 亞東醫院AI內視鏡影像系統精準助預防
大腸瘜肉超過1公分恐癌化！ 亞東醫院AI內視鏡影像系統精準助預防

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】惡性腫瘤居國人十大死因之首，而大腸直腸癌死亡率在癌症患者中排名第三。大腸瘜肉是大腸黏膜細胞異常增生形成的突起病灶，當大腸瘜肉小於一公分或組織學為增生性者，屬良性病灶，不會有明顯症狀或惡性病變；但若瘜肉超過一公分或發生細胞腺體病變，就有癌化的可能，初期不會有明顯症狀，待瘜肉夠大或癌化轉移出現症狀時，通常為時已晚。

我是廣告 請繼續往下閱讀

大腸內視鏡及早偵測    降低罹癌風險

據臨床研究，利用大腸內視鏡早期偵測並切除瘜肉，可降低大腸直腸癌的死亡率達53%。此外，每增加1%的大腸內視鏡瘜肉偵測率，就可降低罹癌風險3%，早期發現早期治療與切除瘜肉，對於預防大腸直腸癌的發生至關重要。

人工智慧內視鏡影像系統    提升診斷精準度

近年來，人工智慧在消化道內視鏡方面的發展日新月異，亞東醫院超音波暨內視鏡中心引進「CAD EYE的人工智慧內視鏡影像系統」。改變過去醫師檢查大腸瘜肉時需依經驗以肉眼判讀狀況，現可在內視鏡檢查期間「即時偵測」大腸瘜肉，並「自動判讀」區分瘜肉種類，大幅提升診斷精準度，並提供是否切除治療的指引。該系統利用超過250,000張大腸鏡圖像進行AI深度學習，是專為大腸內視鏡檢查而開發的創新技術。

人工智慧結合醫師專業判斷    提供高品質預防醫學服務

亞東醫院超音波內視鏡中心鍾承軒主任表示，檢查過程中，系統利用白光影像和連動彩色影像模式進行偵測，當發現異常時，會以藍色框提醒醫師疑似的瘜肉或腫瘤，靈敏度可達94%至96%，優於過去經驗判讀。且在使用藍光影像模式觀察時，AI功能即時診斷和鑑別瘜肉表面結構，將其分類為增生性瘜肉或腫瘤性瘜肉，增生性瘜肉日後轉變為惡性腫瘤的機率較低，腫瘤性瘜肉未來癌化的風險相對高，則建議切除。

透過AI的智能輔助運用，不僅成為內視鏡醫師的得力助手，提供即時靈敏的檢測資訊，醫師能更精準的診斷和治療選擇，提供更高品質的大腸內視鏡檢查和大腸直腸癌預防醫學服務。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58065

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

樂迦與日本CellFiber 合作　引進「高效細胞封裝擴增培養技術」

居然是「黑內障」！ 水晶體過熟很嚴重？ 醫：恐增加失明危機

肌膚易出油、長痘？藍雷射雙波長戰痘油擊！

網紅罹胰臟癌4期竟能續命3年？　醫：存活期平均僅半年

我是廣告 請繼續往下閱讀