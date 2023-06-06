大腸瘜肉超過1公分恐癌化！ 亞東醫院AI內視鏡影像系統精準助預防

我是廣告 請繼續往下閱讀
大腸內視鏡及早偵測 降低罹癌風險據臨床研究，利用大腸內視鏡早期偵測並切除瘜肉，可降低大腸直腸癌的死亡率達53%。此外，每增加1%的大腸內視鏡瘜肉偵測率，就可降低罹癌風險3%，早期發現早期治療與切除瘜肉，對於預防大腸直腸癌的發生至關重要。
人工智慧內視鏡影像系統 提升診斷精準度近年來，人工智慧在消化道內視鏡方面的發展日新月異，亞東醫院超音波暨內視鏡中心引進「CAD EYE的人工智慧內視鏡影像系統」。改變過去醫師檢查大腸瘜肉時需依經驗以肉眼判讀狀況，現可在內視鏡檢查期間「即時偵測」大腸瘜肉，並「自動判讀」區分瘜肉種類，大幅提升診斷精準度，並提供是否切除治療的指引。該系統利用超過250,000張大腸鏡圖像進行AI深度學習，是專為大腸內視鏡檢查而開發的創新技術。
人工智慧結合醫師專業判斷 提供高品質預防醫學服務亞東醫院超音波內視鏡中心鍾承軒主任表示，檢查過程中，系統利用白光影像和連動彩色影像模式進行偵測，當發現異常時，會以藍色框提醒醫師疑似的瘜肉或腫瘤，靈敏度可達94%至96%，優於過去經驗判讀。且在使用藍光影像模式觀察時，AI功能即時診斷和鑑別瘜肉表面結構，將其分類為增生性瘜肉或腫瘤性瘜肉，增生性瘜肉日後轉變為惡性腫瘤的機率較低，腫瘤性瘜肉未來癌化的風險相對高，則建議切除。
透過AI的智能輔助運用，不僅成為內視鏡醫師的得力助手，提供即時靈敏的檢測資訊，醫師能更精準的診斷和治療選擇，提供更高品質的大腸內視鏡檢查和大腸直腸癌預防醫學服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58065
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw