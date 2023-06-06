跳蚤叮咬恐釀蜂窩性組織炎！飼主與毛孩健康如何正確照護？

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隨著人口結構與生活型態變遷，國人飼養毛孩比例日益增長，依據農委會寵物登記統計顯示，家養犬貓合計登記數量在去年（2022年）底已超過222萬隻，可見現代社會對於毛孩健康照護的龐大需求。
楊動物醫院院長楊靜宇獸醫師表示，由於國人觀念的改變，飼主與毛孩的關係也從看門顧家進步到如同家人般親密，更期許毛孩能夠以健康的身體長久相伴，因此，相較過往寵物醫學以治療疾病為主，現今更著重於預防方面，而三餐吃飽、睡好、每月按時驅蟲正是打造毛孩優質健康生活缺一不可的關鍵。
楊靜宇獸醫師說明，跳蚤等寄生蟲擁有驚人的繁殖能力，跳蚤在短短24至48小時間即可順利交配產卵，一生可誕下高達2,000顆蟲卵，若在毛孩身上發現有寄生蟲的蹤跡，代表家裡的環境極有可能早已淪陷為寄生蟲大本營，更有數據顯示，95%寄生蟲是以肉眼難以察覺的形式遍布在家中，光靠清潔打掃無法完全消滅，尤其是毛孩共享家庭環境已成為現代社會常態，若是沒有落實每月定期驅蟲，不僅會帶來家裡環境汙染問題，甚至成為飼主與毛孩的健康隱患，一旦不幸碰到帶有傳染病之寄生蟲，恐導致嚴重的人畜共通傳染病。
台灣一年四季躲不開寄生蟲？反覆搔抓當心成蜂窩性組織炎
寄生蟲導致的人畜共通傳染病在我國雖然少見，但被跳蚤叮咬而去診所治療的個案卻有相當多例，不僅毛孩需要擔心跳蚤吸血，體溫高的小朋友、孕婦都是跳蚤喜愛的體質之一，尤其是小朋友的皮膚敏感又脆弱，難以控制抓癢動作，頻頻亂抓、細菌滋生的狀況，即有可能引發蜂窩性組織炎。
楊靜宇獸醫師強調，臨床觀察到許多飼主存在錯誤驅蟲觀念，誤以為只有夏季或是外出才要注意毛孩的寄生蟲問題，但由於台灣處在亞熱帶氣候的地理環境，一年四季都適合寄生蟲繁殖生長，因此，飼主務必為毛孩每月按時驅蟲以防範病媒傳播，如有發現跳蚤叮咬毛孩或飼主的情況，更應加強環境清潔，防止跳蚤繼續繁衍。
定期驅蟲拒絕人畜傳染病 選擇正確藥物守護毛孩健康
隨著寵物預防醫學不斷精進，市面上的寵物驅蟲藥已相當普及，包括口服藥、滴劑、噴劑、防蚤項圈等不同品類，藥效品質上也越趨友善安全。
楊靜宇獸醫師指出，每種驅蟲藥的藥物成分與效力不同，飼主應考量寄生蟲種類與個人生活習慣，替毛孩挑選兼具安全性與效力的產品，回憶起20多年前第一次使用「蚤不到」驅蟲，使用後約3秒鐘的時間，即看見跳蚤與壁蝨慢慢倒下，不單效力驚艷，而且因為藥物不進入體內血液循環，也經常被拿來為懷孕哺乳期間的毛孩或是幼年犬貓驅蟲，如果是剛出生滿2日齡的仔狗仔貓，也能選擇蚤不到噴劑來除蚤，安全性深受獸醫師信賴，是寵物醫學劃時代的驅蟲藥。
呼籲飼主選購時應留意驅蟲藥的藥性是否溫和，避免使用含有機磷等高毒性成份，或選擇獸醫師推薦的驅蟲藥品牌，才能保護毛孩身體健康。
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