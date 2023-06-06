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雙下巴形成有3原因　想用醫美消除下巴脂肪？醫師提醒5注意事項

雙下巴形成有3原因　想用醫美消除下巴脂肪？醫師提醒5注意事項
雙下巴形成有3原因　想用醫美消除下巴脂肪？醫師提醒5注意事項

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】疫情趨緩防疫措施鬆綁，民眾除了在指定場所需配戴口罩外，都可自行評估脫下口罩，但睽違三年沒有拿下口罩全臉見人，面臨脫「罩」時刻，許多人擔心自己雙下巴溢出、臉部線條不夠完美等，因此醫美診所求診的民眾大幅提升。

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醫美診所院長邱盈峻醫師表示，肉肉的雙下巴常常給人臉大福態的感覺，讓整體臉型精緻度下降，雙下巴成因很多，主要有3種原因，即使是瘦的人也會出現雙下巴。

口罩解封下半臉醫美需求↑　醫師曝雙下巴3成因

在疫情期間，民眾大多注重上半臉，像是抬頭紋、眼周療程等居多。不過，邱盈峻醫師指出，口罩解封後，民眾對於臉部線條的要求越來越高，近期最多人詢問下半臉部的線條療程居多，佔將近5成。

而其中許多人最在意的就是雙下巴問題，邱盈峻醫師表示，雙下巴形成主要有脂肪堆積、老化鬆弛、天生結構導致等3種原因，其中以脂肪堆積佔多數，不過不全然是因為肥胖導致，像現代人長時間低頭滑手機，即使是瘦的人也會出現雙下巴。

邱盈峻醫師進一步說明，一般理想的下巴輪廓，是下巴與頸部線條成95°－120°夾角最佳，若針對我們常見的脂肪堆積型雙下巴，可以採用消脂針，來幫助我們改善下巴線條。

想用消脂針消除雙下巴　醫師提醒5事項

而許多人為了消除雙下巴，便計畫施打消脂針。邱盈峻醫師指出，近年台灣自主研發製造溶脂針，並已獲得主管機關審核通過使用，但坊間常見未經主管機關核准，但號稱可消除雙下巴的低價消脂針產品，多數是治療其他疾病使用，未經過臨床研究證實效果的。

此外，這些低價消脂針產品運送管道、保存方式並不透明，無法確認藥品是否會因外在因素變質，也無法得知是否合法取得，而在成分不明的情況下施打，風險相對提升許多。

邱盈峻醫師提醒，消費者在選擇醫美療程時，一定要記得以下注意事項，避免用到來路不明的產品或假貨，導致安全疑慮，包含：

  1. 挑選合格的醫療院所
  2. 經專業醫師評估，選擇安全有保障的產品
  3. 在施打前要求檢視產品，確認是否有衛福部許可證
  4. 原廠正貨外盒都印有QR code可供民眾掃描查詢
  5. 來源、有效期限都應清楚透明


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58126

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