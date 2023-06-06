雙下巴形成有3原因　想用醫美消除下巴脂肪？醫師提醒5注意事項

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口罩解封下半臉醫美需求↑ 醫師曝雙下巴3成因在疫情期間，民眾大多注重上半臉，像是抬頭紋、眼周療程等居多。不過，邱盈峻醫師指出，口罩解封後，民眾對於臉部線條的要求越來越高，近期最多人詢問下半臉部的線條療程居多，佔將近5成。
而其中許多人最在意的就是雙下巴問題，邱盈峻醫師表示，雙下巴形成主要有脂肪堆積、老化鬆弛、天生結構導致等3種原因，其中以脂肪堆積佔多數，不過不全然是因為肥胖導致，像現代人長時間低頭滑手機，即使是瘦的人也會出現雙下巴。
邱盈峻醫師進一步說明，一般理想的下巴輪廓，是下巴與頸部線條成95°－120°夾角最佳，若針對我們常見的脂肪堆積型雙下巴，可以採用消脂針，來幫助我們改善下巴線條。
想用消脂針消除雙下巴 醫師提醒5事項而許多人為了消除雙下巴，便計畫施打消脂針。邱盈峻醫師指出，近年台灣自主研發製造溶脂針，並已獲得主管機關審核通過使用，但坊間常見未經主管機關核准，但號稱可消除雙下巴的低價消脂針產品，多數是治療其他疾病使用，未經過臨床研究證實效果的。
此外，這些低價消脂針產品運送管道、保存方式並不透明，無法確認藥品是否會因外在因素變質，也無法得知是否合法取得，而在成分不明的情況下施打，風險相對提升許多。
邱盈峻醫師提醒，消費者在選擇醫美療程時，一定要記得以下注意事項，避免用到來路不明的產品或假貨，導致安全疑慮，包含：
- 挑選合格的醫療院所
- 經專業醫師評估，選擇安全有保障的產品
- 在施打前要求檢視產品，確認是否有衛福部許可證
- 原廠正貨外盒都印有QR code可供民眾掃描查詢
- 來源、有效期限都應清楚透明
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58126
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