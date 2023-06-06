妙齡女車禍外傷門牙盡毀 經牙醫妙手重建門面再展笑顏

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曹瑞彬醫師表示，牙齒創傷發生率大約為20%，其中更以青少年男性、嚴重暴牙、嘴唇無法閉合有顯著較高的機會有牙齒創傷的發生率。牙齒創傷根據嚴重程度分級如下：牙齒斷裂(牙冠斷裂/牙冠-牙根斷裂)、牙齒震盪、牙齒半脫位、牙齒脫位、內向脫位、外向脫位、側向脫位、牙齒脫出與齒槽骨斷裂，不同的牙齒創傷情形與咬合型態處理方式不同。把握黃金治療時間。建議牙齒受傷後最好第一時間將斷牙以生理食鹽水或是牛奶輕柔清洗、浸泡，也可含在口中保存，然後帶著斷牙儘速到附近醫院進行處置，不建議用自來水清洗。
曹瑞彬醫師說明，現今許多牙齒創傷病人在喪失牙齒後會選擇使用人工植牙進行重建以恢復美觀，但創傷後前牙齒美觀區的植牙重建難度偏高，往往還需要合併補骨與補肉手術才能達到兼具功能與美觀的結果。植牙重建完成後需如同自然牙一樣清潔維護，用心對待，定期回診，方可延長植牙使用壽命。
曹瑞彬醫師指出，牙齒創傷後的植牙重建不簡單，如果牙齒創傷後斷裂、脫位或甚至脫出，如果可以將牙齒找回並且把握黃金治療期間，還有機會保留自己的牙齒而不需後續植牙重建。如果不幸創傷後缺牙想要用人工植牙重建，建議選擇專科醫師或是有信譽的醫師進行後續處理，以確保植牙後兼具功能與美觀。