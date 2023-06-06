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妙齡女車禍外傷門牙盡毀 經牙醫妙手重建門面再展笑顏

▲奇美醫院牙醫部主治醫師曹瑞彬表示．牙齒創傷後喪失植牙重建不簡單，平時運動或是駕駛交通工具時需特別小心，尤其下雨天更是要留意安全（圖／記者林怡孜攝，2023,06,06）
▲奇美醫院牙醫部主治醫師曹瑞彬表示．牙齒創傷後喪失植牙重建不簡單，平時運動或是駕駛交通工具時需特別小心，尤其下雨天更是要留意安全（圖／記者林怡孜攝，2023,06,06）

記者林怡孜/台南報導

28歲鄭小姐107年因車禍導致前顱底、顏面骨受傷嚴重，經整型外科、神經外科醫療團隊將鄭小姐從鬼門關前救回。康復後回診牙科診治下顎門齒，但鄭小姐下顎齒槽骨骨折，下顎前牙區5顆牙齒嚴重歪斜，門齒區創傷過大仍有4顆牙齒需拔除，且齒槽骨嚴重創傷，轉診至奇美醫院牙醫部牙周病科主治醫師曹瑞彬門診進行專業評估。患者先進行全口放射線檢查、咬合分析、缺牙空間分配，並會診齒顎矯正科及贋復科醫師，建議患者先拔除下顎過度鬆動的患齒，拔牙傷口癒合後進行引導骨再生術與齒列矯正治療，待矯正醫師將歪斜齒列重新排列整齊再分配計算適當的植牙空間，進行人工植牙重建缺失牙齒。經過3年多的專科協同治療，鄭小姐重新恢復咀嚼功能，植牙重建的下顎門牙也相當美觀自然，目前狀況穩定，持續定期回診。

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曹瑞彬醫師表示，牙齒創傷發生率大約為20%，其中更以青少年男性、嚴重暴牙、嘴唇無法閉合有顯著較高的機會有牙齒創傷的發生率。牙齒創傷根據嚴重程度分級如下：牙齒斷裂(牙冠斷裂/牙冠-牙根斷裂)、牙齒震盪、牙齒半脫位、牙齒脫位、內向脫位、外向脫位、側向脫位、牙齒脫出與齒槽骨斷裂，不同的牙齒創傷情形與咬合型態處理方式不同。把握黃金治療時間。建議牙齒受傷後最好第一時間將斷牙以生理食鹽水或是牛奶輕柔清洗、浸泡，也可含在口中保存，然後帶著斷牙儘速到附近醫院進行處置，不建議用自來水清洗。


曹瑞彬醫師說明，現今許多牙齒創傷病人在喪失牙齒後會選擇使用人工植牙進行重建以恢復美觀，但創傷後前牙齒美觀區的植牙重建難度偏高，往往還需要合併補骨與補肉手術才能達到兼具功能與美觀的結果。植牙重建完成後需如同自然牙一樣清潔維護，用心對待，定期回診，方可延長植牙使用壽命。


曹瑞彬醫師指出，牙齒創傷後的植牙重建不簡單，如果牙齒創傷後斷裂、脫位或甚至脫出，如果可以將牙齒找回並且把握黃金治療期間，還有機會保留自己的牙齒而不需後續植牙重建。如果不幸創傷後缺牙想要用人工植牙重建，建議選擇專科醫師或是有信譽的醫師進行後續處理，以確保植牙後兼具功能與美觀。

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