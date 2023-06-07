一片歌手爆紅卻淡出！她的成名曲打敗蔡依林　不放棄唱歌近況曝光

舒子晨交往2個月閃婚！老公身分起底是「排球帥哥」　真面目曝光

▲舒子晨交往2個月就閃婚，老公身分被起底是排球員許美中。（圖 ／舒子晨IG）
▲舒子晨交往2個月就閃婚，老公身分被起底是排球員許美中。（圖 ／舒子晨IG）

記者薛羽彤/綜合報導

32歲女星舒子晨從《大學生了沒》出道，5月突公開閃婚喜訊，「以後是許太太了」，還刻意把老公的真面目遮起來，不過這篇貼文被許多網友點名，舒子晨的老公就是排球選手許美中，原本許美中PO照並未遮掩，但後來也鎖了IG，似乎想多留點私人空間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲舒子晨和圈外男友僅交往2個月。（圖／經紀人提供）
▲舒子晨和圈外男友僅交往2個月。（圖／經紀人提供）
舒子晨5月14日在IG放上求婚照，寫上「以後是許太太了，謝謝你給了我夢想中的另一半」，並強調自己沒懷孕。兩人交往2個月就結婚，舒子晨為保護對方身分，還將他的臉用小丸子爸爸「櫻廣志」遮住，僅透露對方從事教職業，不過許多網友在底下留言洩漏男方身分，「許姓男子動作跟球速一樣快啊」、「許先生本人都沒遮了，排球圈大嫂+1」、「啊啊啊是美中」，不過舒子晨都沒回應。

▲舒子晨笑說老公長得像小丸子的爸爸。（圖 ／舒子晨IG）
▲舒子晨笑說老公長得像小丸子的爸爸。（圖 ／舒子晨IG）
▲許美中是排球球星，曾效力國家隊，目前在華僑高中擔任教練。（圖 ／許美中臉書）
▲▼許美中是排球員，曾效力國家隊，目前在華僑高中擔任教練。（圖 ／許美中臉書）
▲許美中是排球球星，曾效力國家隊，目前在華僑高中擔任教練。（圖 ／許美中臉書）
▲許美中是排球球星，曾效力國家隊，目前在華僑高中擔任教練。（圖 ／許美中臉書）
對於舒子晨老公的身分，還有網友開玩笑猜測是許光漢，舒子晨回覆對方不是演藝圈的人，其中有人問道「為何一定要用小丸子的爸爸」遮臉，舒子晨笑說：「因為本人其實也滿像櫻廣志」。事實上，舒子晨日前在IG放上一段排球影片，寫下「Vogue摔結合排球，那些覬覦我老公的姐妹們，先練這招」，似乎暗指老公身分與排球有關。許美中目前31歲，曾是國家隊先發主力，現在於母校華僑高中擔任教練，效力於雲林美津濃。

▲許多網友指出許美中就是舒子晨老公。（圖 ／舒子晨IG）
▲眾多網友指出許美中就是舒子晨老公。（圖 ／舒子晨IG）

獨／舒子晨談戀愛2個月突宣布結婚　籃籃爆料小倆口「求婚過程」

32歲舒子晨母親節宣布結婚　交往2個月「升格人妻」

舒子晨自爆被開「百萬伴遊陪睡」訊息！見一條件認了：有跑去問

前夫李進良與舒子晨爆緋聞！小禎冷回一句話

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀