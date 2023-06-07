舒子晨交往2個月閃婚！老公身分起底是「排球帥哥」 真面目曝光
32歲女星舒子晨從《大學生了沒》出道，5月突公開閃婚喜訊，「以後是許太太了」，還刻意把老公的真面目遮起來，不過這篇貼文被許多網友點名，舒子晨的老公就是排球選手許美中，原本許美中PO照並未遮掩，但後來也鎖了IG，似乎想多留點私人空間。
記者薛羽彤/綜合報導
舒子晨5月14日在IG放上求婚照，寫上「以後是許太太了，謝謝你給了我夢想中的另一半」，並強調自己沒懷孕。兩人交往2個月就結婚，舒子晨為保護對方身分，還將他的臉用小丸子爸爸「櫻廣志」遮住，僅透露對方從事教職業，不過許多網友在底下留言洩漏男方身分，「許姓男子動作跟球速一樣快啊」、「許先生本人都沒遮了，排球圈大嫂+1」、「啊啊啊是美中」，不過舒子晨都沒回應。
對於舒子晨老公的身分，還有網友開玩笑猜測是許光漢，舒子晨回覆對方不是演藝圈的人，其中有人問道「為何一定要用小丸子的爸爸」遮臉，舒子晨笑說：「因為本人其實也滿像櫻廣志」。事實上，舒子晨日前在IG放上一段排球影片，寫下「Vogue摔結合排球，那些覬覦我老公的姐妹們，先練這招」，似乎暗指老公身分與排球有關。許美中目前31歲，曾是國家隊先發主力，現在於母校華僑高中擔任教練，效力於雲林美津濃。