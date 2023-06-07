史上第3次！韓國獲選安理會「非常任理事國」　為美日同盟撐腰

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參選國家必須在出席投票的國家中，獲得三分之二的同意票才能當選。在192票當中，韓國以180票贊成票當選，即全體會員國中有三分之二以上投贊成票。另外，阿爾及利亞、獅子山、蓋亞那、斯洛維尼亞也一同當選非常任理事國。
韓國作為亞洲唯一的候選國，這次在被選為非常任理事國，是繼2013至2014年入選後，睽違11年來首次，也是史上第3次被選為聯合國10個非常任理事國，第一次是在1996至1997年。
韓國任期為2024年至2025年，從任期開始的5個月前將被列為安理會理事國為對象的文件發送對象，從10月起可以以新當選成員資格參觀安理會召開的會議。雖然。非常任理事國並不擁有否決權，但可參與安理會議程和表決。
韓國此次入選，主因是北韓最近加緊腳步發展核武與飛彈發射計畫。北韓於上週發射了衛星運載火箭，被美國等國家認為，已違反聯合國安理會先前的決議。
而韓國在此次競選中提出四大綱要，分別是護和建設和平、維護女性權益與和平安全、維護網路安全、應對氣候變化貢獻力量。除該四大議題外，韓國今後還有望在安理會討論有關朝核威脅等韓半島問題時能夠更積極地發聲。
韓國從2021年就開始為爭取2024至2025年任期做準備，包括積極透過與各國雙邊會談、外長會談等場合尋求支持。但俄烏戰爭及美中紛爭、北韓問題加劇的兩大陣營分裂局勢，為這次選舉埋下不確定因素
目前的聯合國安理會非常任理事國有：阿爾巴尼亞、巴西、加彭共和國、迦納，以及阿拉伯聯合大公國，還有上個月新進入選的印度、愛爾蘭、肯亞、墨西哥與挪威。