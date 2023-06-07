罹癌風險大增！台灣人9成「缺乏維生素D」 掌握4原則不怕流失
台灣人近9成缺乏維生素D！聯安預防醫學機構分享，26歲林小姐從事文創產業，作息日夜顛倒，加上追求美白，出門必擦防曬乳、連用餐都仰賴外送，深怕曬到太陽，長期下來體內維生素D濃度甚至低至1.9 ng/ml。聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，維生素D是人體重要的營養素之一，若長期不足或缺乏，可能影響骨骼肌肉、自體免疫、心血管、皮膚等系統。
記者張志浩/綜合報導
鄭乃源提及，自2015年至2022年間，聯安預防醫學機構分析共12萬5292筆維生素D數據，發現高達8成7的民眾皆維生素D不足或缺乏，等於每10人中，幾乎就有近9人維生素D異常、維生素D缺乏，會增加罹患各類疾病風險，如氣喘、癌症、冠狀動脈疾病、憂鬱症、骨質疏鬆、異位性皮膚炎、代謝症候群等疾病，近年更有研究指出，維生素D不足會影響細胞功能，如增殖、分化、凋亡等。
鄭乃源說明，在各年齡層中，以21至30歲的年輕人為異常之冠，高達9成3不足或缺乏。推測可能與近幾年外送文化發達，加之室內娛樂盛行，導致本該是陽光少年的年輕人卻成為「阿宅」一族，想有效補充維生素D其實並不難，只要把握4個原則，就能輕鬆打造健康好身體。
🟡適當日照：
陽光是轉換維生素D的重要來源，要留意曝曬時間，建議每日早上10點至下午2點，曬至少10 到15分鐘，且避開正中午的陽光，避免曬傷，並注意玻璃、衣物、防曬乳等物質阻擋，全身至少要有40%的肌膚沐浴在陽光下才能有效補充。
🟡多攝取富含維生素D的食物：
推薦的「陽光」食物分別是，濕黑木耳、鮭魚、秋刀魚、乾香菇、鯖魚、鴨肉、新鮮香菇、豬肝。
🟡適量補充保健食品：
平時建議選擇D3形式的維生素D保健食品，也可選擇添加維生素K的複方劑型，有助鈣質吸收、強化骨骼。
🟡定期檢測：
除了每年健檢時建議將維生素D檢測納入自身健檢項目中外，也建議有定期補充維生素D保健食品者，每3至6個月進行回測，才能第一線掌握身體健康狀況，了解補充成效。