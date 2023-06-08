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清晨或傍晚適度曬太陽 少吃冰冷食物影響自然調節能力
脾胃比較虛弱的人，夏季就容易產生食慾不振、消化不良、腹漲等症狀，加上氣溫上升、濕氣增加，熱量不容易排出，流出來的汗水也常常停在體表上不易蒸發，除了造成煩燥、疲倦，還容易引發濕疹，這時曬曬太陽養護人體的陽氣就很重要！
林諭臨指出，曬太陽的時機點也很重要，曬太陽或運動的時間可以選擇清晨或傍晚，就是還看得見太陽，但又不會有日正當中的過度曝曬，這時候如果能曬點陽光、適度運動，可以吸收陽氣養護身體。
大家也都知道中醫不是很支持吃冰或生冷飲食來消暑，那麼悶熱的夏季該怎麼消暑才好呢？林諭臨指出，因為人體本身就有溫度調節能力，如果長期使用冰品或冷飲來消暑，這樣會壓制身體自我調節熱量的能力，導致熱量不容易自然排出體外，就會讓人越喝越熱、越喝越渴
林諭臨指出，曬太陽的時機點也很重要，曬太陽或運動的時間可以選擇清晨或傍晚，就是還看得見太陽，但又不會有日正當中的過度曝曬，這時候如果能曬點陽光、適度運動，可以吸收陽氣養護身體。
再者，即使冰水不含熱量，但是太冷的飲食，會傷害脾胃功能，影響身體調節與代謝的能力，容易引起體內濕氣堆積、造成水腫，感覺「連喝水都變胖」了！
開胃蔬果消暑又利水 消水腫自然不發胖
林諭臨建議夏天消暑可以選擇比較開胃的蔬果，例如扁蒲（俗稱蒲仔），性味甘寒，有消暑利水效果，是消水腫的好選擇；另外像是可以清熱利水的小黃瓜，內食或外敷都很適合。
至於水果方面，富含鳳梨酵素的鳳梨，幫助養護脾胃，固護人體元氣，如果遇到鳳梨「咬舌頭」的狀況，可以在鳳梨上灑一點鹽巴或者食用前泡泡鹽水。
除了在飲食、運動方面調整，林諭臨特別介紹 4 個穴位按摩，幫助消除煩躁、疏通心經：
- 少衝穴：小指指甲內側。
- 少澤穴：小指指甲外側。
用另一隻手的拇指與食指同時按壓，對心痛胸悶、心煩氣躁的症狀很有幫助。
- 青靈穴：上手臂內側正中間。
- 少海穴：手肘橫紋內側。
生活壓力大，心情鬱悶的人，按起來會有明顯痠痛感，按壓幫助疏通心經。
諮詢專家：花蓮慈濟醫院中醫部中醫師林諭臨
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 冰水越喝越渴、越喝越胖？中醫師教你「這樣做」養好脾胃除濕消水腫