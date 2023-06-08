妙齡女美白拒曬太陽，維生素D不足全身發炎　調查：九成民眾缺D

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將近九成民眾維生素D不足 不曬太陽是關鍵聯安預防醫學機構分析2015-2022年間的健檢資料，針對125,292筆維生素D數據進行分析，發現高達8成7的民眾皆維生素D不足或缺乏，等於每10人中，幾乎就有近9人異常。
鄭乃源醫師進一步以性別分析，發現男性有將近8成5維生素D異常，女性更有將近9成未達建議值，推測是因為女性較男性更追求美白、防曬，又沒有額外補充的習慣，導致維生素 D異常狀況居高不下。各年齡層中，又以21-30歲的年輕人為異常之冠，高達9成3不足或缺乏。
但國人並未輕忽其重要性，不僅報章雜誌呼籲，市面上也充斥許多營養補充品，但為何國人維生素D數值仍普遍未達建議值？鄭乃源醫師表示，最主要是因為身體每日消耗維生素D，但日常飲食只能補充身體所需的5%~10%。因此若沒有透過每日充足的陽光或保健食品補充，較難以讓體內維持建議濃度。
額外補充維生素D日曬就夠？ 建議額外補充維生素 D 不足或缺乏的情況可以說各國皆然，以美國為例，美國訂定維生素D標準較台灣寬鬆，低於20 ng/ml才算異常，卻仍有高達42%者未達建議值，尤其皮膚黝黑者，統計數據更高，非裔美國人有將近82%缺乏。即使是陽光照射充足的熱帶地區也有缺乏的現象，一項夏威夷的研究顯示，喜愛戶外運動的衝浪者，也仍有過半的民眾有缺乏情形。
若每天大量補充相關營養品，有無可能造成過量問題？營養師徐景宜則回應，在這12萬筆資料當中，沒有任何人超標，目前也尚未接觸到過多案例。建議可抽血檢查數值，並額外補充，半年後再檢測一次確認數值有無提升。
63歲的賀女士在2018年時發現維生素D數值僅15.3 ng/ml，骨質密度T值低至-2，推測是停經加上長期維生素D不足及缺乏適當運動導致。此後經醫師建議開始補充維生素D，短短四年維生素D回到建議值以上33.2 ng/ml，而骨質密度T值更改善至-1.4。
有效補充維生素D 掌握4原則想有效補充維生素D其實並不難，把握以下四原則，便能輕鬆打造健康好身體。
- 適當日照：陽光是轉換維生素D的重要來源，要留意曝曬時間，建議於每日10:00~14:00，曬至少10 到15分鐘，且最好避開正中午的陽光，避免曬傷，並注意玻璃、衣物、防曬乳等物質阻擋，全身至少要有40%的肌膚沐浴在陽光下才能有效補充。
- 多攝取富含維生素 D 的食物：推薦的「陽光」食物分別是黑木耳、鮭魚、秋刀魚、乾香菇、鯖魚、鴨肉、新鮮香菇、豬肝。
- 適量補充保健食品：推薦選擇D3形式的維生素 D 保健食品，也可選擇添加維生素 K 的複方劑型，有助鈣質吸收、強化骨骼。
- 定期檢測：除了每年健檢時建議將維生素 D 檢測納入自身健檢項目中外，也建議有定期補充維生素 D 保健食品者，每3~6個月進行回測，才能第一線掌握身體健康狀況，了解補充成效。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58146
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