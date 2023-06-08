智慧醫療「虛擬實境」上線　醫病解說更全面

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Holoeyes Azure智慧醫療 混合實境臨床應用新竹臺大分院院長余忠仁表示，目前導入Holoeyes Azure混合實境之臨床應用，將運用於術前規劃、病情解釋及臨床教學情境上，初步將先施行於神經內外科團隊及整形外科，期待未來的策略合作，可以廣泛運用於臨床醫療與健康照顧的領域，開創智慧醫療服務的新里程碑。
穿戴式裝置HoloLens 2 醫病解說同步清晰新竹臺大分院副院長暨智慧醫療創新中心主任譚慶鼎表示，結合微軟的HoloLens 2眼鏡、智捷生醫的Holoeyes XR軟體以及中華電信的5G的智慧醫療系統，將傳統的2D平面影像轉變成3D立體彩色MR醫學影像，醫師及病人藉由穿戴式裝置HoloLens 2，可以清楚地看到非常真實的器官及病灶等影像。
醫師在混合實境以及5G高速且低延遲的幫助之下，向病人或家屬解說病灶及治療計畫，相較之前黑白的平面CT、MRI影像，病人透過術前模擬的3D立體彩色影像，在理解上也更加容易，大幅提升醫病溝通與醫療服務品質。
醫病溝通更順暢 有助於遠距教學在醫病溝通方面，醫師藉由3D立體彩色影像，解釋病情及說明治療方式更加方便，病人或家屬也更容易理解，實為臨床上一大突破。在術前模擬及術中輔助方面，可以協助醫療團隊有效溝通手術方針、協助醫師確認病灶位置及醫師標記畫線手術參考點；在遠距臨床教學方面，因不受場域限制及彩色影像顯示，更容易加深學習與記憶，將是未來對智慧醫療有長遠貢獻的互動暨教學工具。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58086
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