蔡阿嘎炎上「日本人其實不在意」？專家坦言：台灣人有點自作多情

智慧醫療「虛擬實境」上線　醫病解說更全面

智慧醫療「虛擬實境」上線　醫病解說更全面
智慧醫療「虛擬實境」上線　醫病解說更全面

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】新竹臺大分院於生醫醫院竹北院區舉辦「虛實整合․共創醫療新境界」記者會，分享該院整合台灣微軟HoloLens 2、智捷生醫HoloeyesAzure以及中華電信5G等創新科技與應用，共同建置的「混合實境」應用將導入未來術前模擬、術中輔助、醫病溝通與臨床教學等情境成果。

我是廣告 請繼續往下閱讀

Holoeyes Azure智慧醫療　混合實境臨床應用

新竹臺大分院院長余忠仁表示，目前導入Holoeyes Azure混合實境之臨床應用，將運用於術前規劃、病情解釋及臨床教學情境上，初步將先施行於神經內外科團隊及整形外科，期待未來的策略合作，可以廣泛運用於臨床醫療與健康照顧的領域，開創智慧醫療服務的新里程碑。

穿戴式裝置HoloLens 2　醫病解說同步清晰

新竹臺大分院副院長暨智慧醫療創新中心主任譚慶鼎表示，結合微軟的HoloLens 2眼鏡、智捷生醫的Holoeyes XR軟體以及中華電信的5G的智慧醫療系統，將傳統的2D平面影像轉變成3D立體彩色MR醫學影像，醫師及病人藉由穿戴式裝置HoloLens 2，可以清楚地看到非常真實的器官及病灶等影像。

醫師在混合實境以及5G高速且低延遲的幫助之下，向病人或家屬解說病灶及治療計畫，相較之前黑白的平面CT、MRI影像，病人透過術前模擬的3D立體彩色影像，在理解上也更加容易，大幅提升醫病溝通與醫療服務品質。

醫病溝通更順暢　有助於遠距教學

在醫病溝通方面，醫師藉由3D立體彩色影像，解釋病情及說明治療方式更加方便，病人或家屬也更容易理解，實為臨床上一大突破。在術前模擬及術中輔助方面，可以協助醫療團隊有效溝通手術方針、協助醫師確認病灶位置及醫師標記畫線手術參考點；在遠距臨床教學方面，因不受場域限制及彩色影像顯示，更容易加深學習與記憶，將是未來對智慧醫療有長遠貢獻的互動暨教學工具。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58086

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

妙齡女美白拒曬太陽，維生素D不足全身發炎　調查：九成民眾缺D

長新冠『腦霧』患者大爆發！ 醫：專注力測驗CPT及早監測

冰水越喝越渴、越喝越胖？中醫師教你「這樣做」養好脾胃除濕消水腫

幼兒園涉不當餵藥　專家：三級毒品巴比妥過量恐致死

我是廣告 請繼續往下閱讀