中市13青壯男性感染猴痘 主傳染途徑來自高風險性行為
疾管署昨公布國內確診首例兒童猴痘病例、全國累計149例。台中市至今累計13例，年齡介於20至40歲男性，主要傳播途徑為不安全性行為。衛生局提醒民眾，有疑似症狀時，可自我評估是否「近6個月內曾有高風險性行為」，並主動告知醫師接觸史。
記者顏幸如／台中報導
根據衛生局統計，這13例皆為輕症個案，其中8人康復結案、另5人居家自主健康管理，尚無家庭群聚通報。市長盧秀燕表示，猴痘為新興的傳染疾病，市府已做好防範準備，台中市可接種猴痘疫苗的醫療院所數全國最多，市府會全力守護市民健康。
衛生局進一步說明，台中市有20家醫療院所可提供接種猴痘疫苗，至今（8）日上午已完成接種4,901人，民眾可自我風險評估是否「近6個月內曾有高風險性行為」、至衛生局網頁查詢接種醫療院所，凡符合猴痘疫苗接種資格，可預約並攜帶身分證件、健保卡接種。
衛生局長曾梓展表示，猴痘傳播對象具侷限性，台中市此波主要傳播途徑為不安全性行為，呼籲市民落實自我防護，避免出入風險社交場所及與不特定人士親密接觸，若出現發燒、畏寒、肌肉酸痛、淋巴腫脹、皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等疑似症狀，請佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史，以利及早診斷及早治療。