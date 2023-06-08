你以為是蔬菜，其實是澱粉。８食材別混淆，聰明吃避免變胖血糖飆！

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常見被誤認蔬菜的澱粉食材：劉怡里營養師指出，民眾日常混淆為蔬菜的澱粉類食物，常見可如地瓜、馬鈴薯、玉米、南瓜、芋頭、紅豆和綠豆、山藥、蓮藕等，這些不僅是民眾容易混淆，就連許多健康餐盒也常見會有主餐為紫米飯，蔬菜又是同時提供地瓜和南瓜的情況。民眾可多留意。
被誤會的澱粉，他們有這些營養：上述這些食材雖為澱粉，不過營養價值也還是和白飯有所不同，都是常見鼓勵民眾替代的選項。例如普遍皆有維持肌肉量的蛋白質、幫助排便和防範腸癌的膳食纖維、有助去水腫和降血壓的鉀、穩定血糖和神經的鎂、能修復黏膜及幫助護眼和顧肺的維生素A及維生素B2、有助提振精神的維生素B1、幫助保護腦神經和DNA的葉酸等。當中僅有馬鈴薯、紅豆、山藥沒有維生素A。
白飯其實也是很有營養的！白飯雖然因現代人普遍營養過剩、常見有慢性疾病，醫師、營養師普遍建議以上述食材替換，但白飯其實也是相當優越的熱量來源，上述營養除了維生素A以外也都有，只是膳食纖維較低、升糖指數較高，較不利減重或控制血糖。因此若非這類族群，日常在控制量的情況下吃白飯也是很好的選擇。
「假蔬菜、真澱粉」的食材，營養師教這樣吃更有助養生！
誤以為南瓜汁是蔬菜汁：劉怡里營養師指出，五穀根莖類的澱粉雖然健康，但也不宜隨意亂吃或過量，特別是正在控制血糖的糖尿病、高血糖族群，會需要更加配合醫師、營養師所提供的飲食建議。而減重、控制體態者也得留意。日前就有不少減重班的學生以為南瓜是蔬菜類，便早上都固定打一大杯的南瓜汁喝，一個月下來血糖飆高、三酸甘油脂也飆高。
澱粉類可以這樣代換！若以一般情況白飯80克為半碗計算，一顆110克的小地瓜就約為80克的半碗白飯，就相當不建議吃完整的一碗飯又配一顆完整的小地瓜，會如同吃下一碗半的白飯，熱量、升糖指數都會非常高。當然，若是一碗地瓜白飯就會視為一碗澱粉，這又另當別論，關鍵在總量。
同樣的道理，其他的澱粉食材也注意避免總量過高，若要吃，建議可各以半碗計算視情況酌量攝取或替換。一顆馬鈴薯180克約為半碗飯，山藥則為兩塊共160克，芋頭為8塊共110克，蓮藕200克，玉米170克約1 1/3根，南瓜為170克。而煮熟的紅豆和綠豆則建議可用一般陶瓷湯匙計算，紅豆約6湯匙約為半碗飯，綠豆則為8湯匙。
了解生活中常見「假蔬菜、真澱粉」的食材有哪些，並且控制好份量，更有助在攝取營養時也確實的控制血糖和體重，也更有利養生、維持身體健康。
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