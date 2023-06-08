艾薇談男友秒害羞！STOMP樂當哥哥們 不忘吐槽讓她傻眼
地表最強打擊樂團STOMP日前宣布開啟全球巡演，暌違9年再度來台表演，於今（8）日在北流舉行記者會，宣布9月15日至17日在北流；9月22日至24日在高流演出。而今天活動上，艾薇擔任嘉賓出席，送上乖乖，祝福STOMP演出順利。日前認愛的艾薇談到男友吳霏還是一臉害羞，稱讚STOMP像自己的哥哥般，竟被對方吐槽。
記者吳雨婕/台北報導
STOMP團隊透露，難得來到台灣，已經品嚐了台灣的早餐、午餐，吃了麵與雞肉、水餃，覺得非常美味，還打算去台灣夜市逛逛，媒體當場推薦他們吃吃看臭豆腐，而艾薇聽到臭豆腐在一旁沒有反應，追問之下，她才坦言自己討厭臭豆腐，自嘲「我不夠道地」，她表示自己比較喜歡士林夜市，推薦他們吃麻辣魚蛋，STOMP也提到，昨天他們已經吃過大腸包小腸了，味道很特別。
此外，日前艾薇認愛男友吳霏，不過對於感情的事，她還是非常低調，被問到會不會帶男友一起去看STOMP的演出，她尷尬回應：「這個表演很精彩，我當然會叫上好朋友們一起去看。」繼續追問艾薇關於男友的相關事情，她完全招架不住，只能以「我害羞」回應，就連STOMP都替她緩頰，以開玩笑的語氣說：「這是個人私事，我們下一題。」艾薇看到STOMP讚賞他們就像是自己的哥哥們，開心的說：「我現在有兄弟了！」STOMP團員不忘幽默吐槽她：「嗯？可是妳有男朋友。」讓她頓時傻眼。
STOMP團隊提到，這次來台的演出，是一個全新的表演，有許多不同的素材，學起來很難，教也很難，試鏡過程有3關，學習所有的東西要花6周的時間，等進入狀況後，一年就會習慣了，演出當天會練習一小時，「這些都是我們的日常工作，我們知道怎麼互相幫助。」一旁的艾薇詢問練習這麼累，不會有抱怨嗎？STOMP直言：「我們像家人一樣，一定會有的。」不忘再度展現幽默，拍拍艾薇肩膀說：「但那是個人私事，我們不是說好不談的嗎？」