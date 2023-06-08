是感冒過敏？還是鼻竇炎？慢性鼻竇炎合併息肉治療難！醫師來解密

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慢性鼻竇炎合併鼻息肉影響大 睡眠障礙＋嗅覺喪失樣樣來！
鼻竇炎是因為感染或體質等因素引起發炎反應，造成鼻腔及鼻竇黏膜發炎、鼻竇口阻塞。估計台灣約有15-20%、超過300萬人罹患慢性鼻竇炎，而慢性鼻竇炎合併鼻息肉在鼻竇炎的類型中，屬於困難治療類型。
台灣鼻科醫學會理事長、台大醫院耳鼻喉部鼻科主任葉德輝醫師表示，慢性鼻竇炎合併鼻息肉影響所及不只是黃綠色膿鼻涕、鼻涕倒流，還有鼻塞、嗅覺退化甚至完全喪失。據文獻指出，病友因鼻塞引起的睡眠障礙風險高2倍以上，而嗅覺完全喪失者有較高的憂鬱、焦慮以及恐懼症風險，連帶工作生產力也受影響。另外，部分病友可能併發眼眶蜂窩組織炎、腦膜炎、腦膿瘍等少見卻嚴重的併發症。
慢性鼻竇炎合併鼻息肉治療難？生物製劑精準鎖定阻斷發炎！
台彎鼻科醫學會秘書長、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部鼻科主任戴志展醫師表示，臨床治療慢性鼻竇炎以鼻竇內視鏡手術治療與類固醇藥物為主，其中手術的目的是移除阻塞鼻竇之異生組織或鼻息肉，擴大鼻竇開口，提供鼻腔及鼻竇足夠的通氣與引流。
然而，葉德輝理事長分享一份追蹤長達10年的報告，該研究針對健保資料庫中逾6萬名接受內視鏡鼻竇炎手術的患者進行分析，發現將近15％慢性鼻竇炎患者在6年內二度接受手術。其中原因除了術後追蹤不足、自我照護不佳與持續抽菸，也與第二型發炎反應為主的慢性鼻竇炎密切相關。國外研究顯示8成慢性鼻竇炎合併鼻息肉病友屬於第二型發炎反應的體質，術後半年復發比率高達3成5。
慢性鼻竇炎合併鼻息肉病友如何知道自己是否為第二型發炎反應體質呢？葉德輝理事長指出，只要透過抽血或息肉切片化驗，符合三項指標（組織嗜酸性球≧10/hpf、血液嗜酸性球 ≧250/μL、IgE總量≧100 IU/mL）中的一項，即屬於第二型發炎反應體質。這群病友過去常受反覆復發與手術之苦，但隨著醫藥進步，目前也可考慮搭配生物製劑治療，精準鎖定引發第二型發炎反應的驅動因子，抑制其訊息傳遞，阻斷發炎反應，有助逾6成病友在半年內恢復嗅覺，減少復發、反覆手術及使用口服類固醇的機率逾7成，大幅提升整體生活品質。
老是鼻塞、鼻涕流不停！如何正確區分鼻竇炎、感冒、鼻過敏？
如何及早發現慢性鼻竇炎合併鼻息肉的警訊呢？戴志展秘書長表示，鼻竇炎的臨床症狀多樣且缺乏特異性，大部分症狀跟感冒、過敏性鼻炎類似，很容易混淆，如果未能正確辨別及早診斷，治療預後將大受影響。
不同於感冒無色黏稠鼻涕或過敏性鼻炎的清澈水狀鼻涕，典型的鼻竇炎會出現黃綠色濃稠鼻涕，且伴隨黃鼻涕倒流、咳嗽、或兩頰或前額脹痛、等症狀。而且，一般感冒大多會在2週內就能痊癒，但鼻竇炎的黃膿鼻涕常常是超過2週以上，若症狀持續3個月以上，則屬於「慢性鼻竇炎」，應盡快尋求耳鼻喉科醫師檢查與對應的治療。
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