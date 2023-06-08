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一線複方抗生素缺藥半年！　食藥署：已請業者增產輸入

一線複方抗生素缺藥半年！　食藥署：已請業者增產輸入
一線複方抗生素缺藥半年！　食藥署：已請業者增產輸入

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】第一線複方抗生素「阿莫西林」和「克拉維酸」（Amoxicillin/Clavulanic acid）傳出缺藥已長達半年！食藥署7日上午召開記者會表示，已請相關業者持續增加生廠及輸入，目前包括醫院、診所等醫療端的缺藥問題已經解決，至少有1個月以上庫存，只剩下極少數藥局因為接到少量處方箋而臨時叫不到貨，食藥署已經協調請廠商保留一定比例給藥局。

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口罩令解除　阿莫西林需求量達到2.45倍

食藥署公布食品及藥品最新監測，共接獲54件西藥短缺通報案件，累計已有60件，其中調查無短缺有13件，建議使用替代藥品36件等（共33項藥品）、無替代藥品啟動公開徵求案件1件（Basiliximab注射劑型）、恢復供應品項4件、處理中案件數6件。

食藥署說明，Amoxicillin/Clavulanic acid臨床使用主要以625mg及1000mg為主，其中有在供應者，625mg有5張藥品許可證（國產2張、輸入3張）、1000mg有4張藥品許可證（輸入4張）。疫情期間的2021年，1年健保使用量約為3600萬顆，已請相關業者持續增加生產及輸入，並妥善供應予各層級醫療機構及藥局。

食藥署副署長陳惠芳表示，隨著各國解封，口罩解除管制，加上整體氣候變化，呼吸道感染症增加，因此用於治療呼吸道疾病的抗生素阿莫西林需求量也增加，使用量達到2.45倍，每月用量達443萬顆。」

新睦樂凍晶注射劑（Basiliximab）112年恢復供應

主要用於新的腎臟移植、預防急性器官排斥現象之發生等。國內有1張藥品許可證，業者於112年5月底通報，因生產品質問題導致短缺，庫存預計供應至112年7月底，並預計112年第三季初恢復供應。食藥署已於112年6月6日啟動公開徵求專案輸入或製造，待徵得後公布相關資訊於「西藥供應資訊平台」。

Ertapenem sodium注射劑型　請臨床端及早訂購

主要用於治療具感受性之微生物所引起的中度至重度感染，或部分感染在尚未鑑定出病原菌之經驗治療處理。我國核准有2張藥品許可證，其中1張藥品許可證持有藥商於112年5月19日通報，因成本因素將於113年1月1日停止供應惟另1張藥品許可證（屬國產藥品）之藥品許可證持有藥商表示，未來可配合增加生產。食藥署並已公布於西藥品供應資訊平台，食藥署籲請臨床端及早訂購。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58144

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