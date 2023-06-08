一線複方抗生素缺藥半年！　食藥署：已請業者增產輸入

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口罩令解除 阿莫西林需求量達到2.45倍食藥署公布食品及藥品最新監測，共接獲54件西藥短缺通報案件，累計已有60件，其中調查無短缺有13件，建議使用替代藥品36件等（共33項藥品）、無替代藥品啟動公開徵求案件1件（Basiliximab注射劑型）、恢復供應品項4件、處理中案件數6件。
食藥署說明，Amoxicillin/Clavulanic acid臨床使用主要以625mg及1000mg為主，其中有在供應者，625mg有5張藥品許可證（國產2張、輸入3張）、1000mg有4張藥品許可證（輸入4張）。疫情期間的2021年，1年健保使用量約為3600萬顆，已請相關業者持續增加生產及輸入，並妥善供應予各層級醫療機構及藥局。
食藥署副署長陳惠芳表示，隨著各國解封，口罩解除管制，加上整體氣候變化，呼吸道感染症增加，因此用於治療呼吸道疾病的抗生素阿莫西林需求量也增加，使用量達到2.45倍，每月用量達443萬顆。」
新睦樂凍晶注射劑（Basiliximab）112年恢復供應主要用於新的腎臟移植、預防急性器官排斥現象之發生等。國內有1張藥品許可證，業者於112年5月底通報，因生產品質問題導致短缺，庫存預計供應至112年7月底，並預計112年第三季初恢復供應。食藥署已於112年6月6日啟動公開徵求專案輸入或製造，待徵得後公布相關資訊於「西藥供應資訊平台」。
Ertapenem sodium注射劑型 請臨床端及早訂購主要用於治療具感受性之微生物所引起的中度至重度感染，或部分感染在尚未鑑定出病原菌之經驗治療處理。我國核准有2張藥品許可證，其中1張藥品許可證持有藥商於112年5月19日通報，因成本因素將於113年1月1日停止供應惟另1張藥品許可證（屬國產藥品）之藥品許可證持有藥商表示，未來可配合增加生產。食藥署並已公布於西藥品供應資訊平台，食藥署籲請臨床端及早訂購。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58144
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