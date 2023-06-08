首例兒童猴痘！4歲童因家人接觸感染　疾管署提醒「這些」都是傳染途徑

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新竹市4歲童染猴痘 研判為家戶感染事件疾管署於6月7日晚間公布，國內確診首例兒童猴痘病例，為先前公布之猴痘確診個案同住家人。羅一鈞提到，這名曾經確診過的同住家人，是30多歲男性，為同住親戚，在5月15日發病，5月24日確診，5月15日發病後和這名4歲男童有日常生活的一些接觸，因此目前研判這是一起家戶感染事件。
而這名新竹市4歲男童，自6月1日晚上陸續出現發燒、手腳及軀幹出疹水泡、眼睛不適、眼睛結膜炎等相關症狀。6月5日因症狀未緩解至醫院就醫，經醫師評估後懷疑是猴痘而採檢通報。
疾管署表示，採檢後於6月7日研判為確定病例，屬於輕症個案，目前住院治療中。
兒童染猴痘引擔心 疾管署籲注意「這些」傳染途徑4歲病童因家人接觸感染，疾管署也提醒，猴痘可透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液造成人與人之間的傳染，包括：與猴痘患者進行擁抱、按摩和親吻，以及長時間的面對面接觸等，經由接觸感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品而感染。
不過，國內出現首例兒童猴痘病例，不免讓許多民眾擔心孩子屬於脆弱族群，可能會因為上幼兒園而被感染。但羅一鈞指出，猴痘基本上還是於發病之後比較會具有傳染力，這名確診幼童在發病後，並沒有前往就讀的幼兒園，所以經評估幼兒園感染風險是低的。
此外，根據衛生單位疫調結果，目前接觸者也皆無出現相關症狀，曾與猴痘個案接觸，仍可正常生活上班上學。
但羅一鈞表示，經評估後，幼兒園當中與這名確診幼童有比較密切接觸的師生，仍建議採取21天自我健康監測，注意有沒有出現水泡、紅疹、發燒等猴痘相關症狀，如果有的話就醫時應和醫師告知自己有相關接觸史。
而衛生單位也偕同教育單位進行幼兒園環境清消與衛教說明會等防治工作，同時再次評估是否有高風險接觸者，需接受猴痘暴露後預防接種。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58153
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