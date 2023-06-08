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台灣的天氣常常趨於極端化的型態，不時有破紀錄的高溫或是日夜溫差變化劇烈，冬天常發生心肌梗塞、猝死等事件，主要是因氣溫變低血管容易收縮，但夏天氣溫高仍可能出現心血管疾病，張釗監說：「因為天熱汗水流失多、蒸發快，同時水與電解質如鉀、鈉補充不足，使得血液變得黏稠，可能出現冠狀動脈或腦血管堵塞，嚴重時導致心肌梗塞或腦中風。」
此外， 國泰綜合醫院心血管中心心臟內科主治張嘉修提到：「因為夏天的時候水分補充比較少，所以血流的流速會變得比較慢，所以夏季時『靜脈血栓』患者相對來講會比較多一些。」
「高溫」與心血管疾病的風險上升有哪些關聯性呢？學理上來說，溫度上升會導致血液的黏滯性增加、膽固醇上升、血管內皮受損，進而增加「血栓」形成的機會。高溫造成的體液減少更會加重上述的現象，過度的脫水在某些病人身上甚至會發生低血容休克、或是因電解質不平衡而發生致命性的心律不整。
值得一提的是，不只是高溫，相當多的研究也發現處在忽冷忽熱過高的溫差（大於 8.5℃ ），或是缺乏空調而持續燜熱的室內環境下，都一樣會增加急性冠心症發生的風險。
從尿液顏色觀察補充水分是否足夠
近期臨床上一名 55 歲的男性，有時會感到呼吸喘，有時胸悶，單純想說這陣子天氣比較炎熱，稍稍拍拍胸脯、休息約一分鐘就有改善，因此自覺體健的他不以為意。不料，有天突然喘不過氣，全身冒汗幾近暈厥，119 抵達現場時已心肺功能停止。
心血管疾病早已並非老年人的專利，不少青壯年男性自恃年輕，不夠關心自己的身體，有小問題不愛就醫或不依循醫囑用藥，成為心血管疾病的另一大宗。張釗監呼籲：「有三高的民眾應作好健康管理，夏日在外須注意補充水分或電解質飲品，尿液顏色若為深黃色，就代表體內水分不足。」
怎麼區分是「中暑」還是心臟有問題？
最怕民眾明明身體因心血管問題出現不適，但總誤以為自己是單純「中暑」，張嘉修說：「當人心臟功能變差時可能會出現低血壓，尤其當人從坐到站會感覺到頭暈、噁心、嘔吐，但病人常會誤以為是中暑休息就好，其實這是心臟功能變差狀況。」
若想要區分兩者，最重要注意環境「氣溫是否改變」，假如今天在家裡面休息後，在同樣室溫只因姿勢改變就出現症狀及有可能是心血管問題；若是從戶外氣溫高的地方進入室內，這時產生的不適多數可能是中暑。另外，像是「腳水腫」或是「夜咳」情形出現也可能是心血管疾病的徵兆，
此外，若民眾真的是長時間待在戶外出現「熱衰竭」一定得及早送醫，熱傷害同樣會造成心臟損傷，張嘉修提到：「熱衰竭會造成肌肉性傷害，同時會讓心臟酵素變高，心臟功能會有一些受到影響的情形。」因此民眾不論冬季、夏季，還是要留意身體健康的變化。
諮詢專家：國泰綜合醫院心血管中心臟加護病房主任張釗監
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 夏季太熱「脫水」！醫師：青壯年也會引發心律不整、心臟衰竭