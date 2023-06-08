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三伏貼可治療過敏、氣喘
中醫常使用三伏貼療法治療過敏。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師胡玉芳介紹，三伏貼是將藥物塗抹在穴位上，貼敷在皮膚表面的方式來治療過敏，目前廣泛應用鼻過敏及氣喘。只要將中藥塗抹在皮膚上，便可達到治療或預防的效果。
三伏貼顧名思義，就是在三伏天開始進行治療，從夏至開始算，遇到第 3 個庚日（即帶庚的日子）為初伏，第 4 個庚日為中伏，立秋後的第 1 個庚日為末伏。因為中國古代的農曆是用天干、地支下去排列日期，所以需要特別換算成國曆，以 2023 年為例，初伏是國曆 7/21、中伏是國曆 7/31，末伏是國曆 8/10。
胡玉芳指出，這段期間氣候炎熱，人體皮膚膜理開張，有助於敷貼藥物、刺激穴位，以預防秋冬寒冷時期好發的過敏性鼻炎或氣喘。比起餵藥，穴位敷貼療法操作更簡單，且較不會讓小孩恐懼。
- 過敏性鼻炎：一周進行穴位敷貼 1 次，進行 6 次可以明顯改善打噴嚏、流鼻水等症狀，效果等同服用抗組織胺藥物。除了鼻部症狀，小孩的睡眠、情緒也獲得改善。
- 氣喘方面，穴位敷貼可以改善氣喘症狀及肺功能。
三伏貼恐有皮膚副作用，3 種人不適合使用三伏貼
三伏貼中的中藥材包含白芥子、延胡索、甘遂、細辛、麝香及薑汁，《張氏醫通》中提到，「將白芥子、延胡索、甘遂、細辛等藥材研成細末，加入麝香及薑汁調勻後敷貼在背部的特定穴位約 3 小時後去除，每 10 天塗一次，塗抹三次，可治療疾病。」
但胡玉芳提醒，白芥子及薑汁雖然有幫助藥物滲透進皮膚的功用，但也容易刺激皮膚，引起不適，敷貼位置皮膚可能出現的常見副作用包含灼熱感、發紅、發癢或起水泡。
因此要注意敷貼時間，胡玉芳說明，通常短於 4 小時，引起皮膚副作用的機會大幅降低，而皮膚灼熱紅癢感也會隨著時間消失。她提醒，如果起小水泡，應保持皮膚清潔乾燥，千萬別抓搔。另外，本身有特殊皮膚疾病者或正在感冒發燒、嚴重慢性疾病、小於 1 歲幼兒及孕婦不宜作三伏貼。
文／陳韋彤 圖／楊紹楚
諮詢專家：台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師胡玉芳
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 北市國小生將近一半有過敏？中醫「三伏貼」可治療，但要小心皮膚副作用