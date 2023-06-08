釣魚台論述藍綠轟不顧主權！柯文哲：先解決民生問題再解決爭議
台灣民眾黨主席柯文哲接受日媒專訪時稱「台灣人民不是想要釣魚台那塊土地，只要能捕魚就可以」，引發藍綠抨擊輕蔑主權。對此，柯文哲今（8）日表示，先解決民生問題優先，有爭議慢慢再處理，反正都那麼多年了，並指出抨擊他言論媚日是因為選舉到了，「斷章取義，新聞製造業」。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲出席日本台灣選哲之友會成立儀式後受訪，回應釣魚台議題時表示，有一次在宜蘭蘇澳的座談會上，蘇澳漁民向他反應去捕魚不是被驅趕，就是被罰款，希望他見到日本政府高層時能拜託，這次來東京有一天晚上跟日台交流協晚宴上向會長與理事長反應訊息，「先解決漁民目前捕魚問題，至於有爭議問題慢慢再處理，故事就是那麼簡單。」
媒體詢問赴日行程的都講討好日本的話，柯文哲說，先解決老百姓面臨問題，先解決民生問題優先，選舉到了要穿鑿附會、小事擴大，這他都能理解，但講了一大堆漁民問題還是沒有解決，要等到那些問題不知道幾年以後，問題這段時間漁民捕魚的問題不知道怎麼解決，有爭議的再慢慢處理，反正都那麼多年了。
媒體追問是否是犧牲主權？柯文哲說，從頭到沒有說犧牲主權，選舉到了，前後文讀過去沒有問題，截你一段斷章取義、穿鑿附會，新聞製造業就是這樣。