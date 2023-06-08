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從最近爆發的性騷擾案件中，可以看見騷擾者與被騷擾者通常存在有不平等的權力關係，如上司／下屬、教授／學生等。張自強補充，職場性騷繞的背後，通常會以一個人的聘僱或職務成就為交換條件，透過暗示或明示的方式，干預一個人的工作表現，製造對當事人而言，充滿嚇阻、敵意或侵犯性的工作與職場環境。
別把開玩笑當性騷擾藉口！3 提問判斷自己越界與否
偏偏騷擾人的一方，總會以自己的行為只是玩笑、幽默的表現當作藉口，但只要被騷擾的一方，已經認為這些舉動過於輕浮、低俗，並感到相當困擾，就是一種騷擾行為。即便被騷擾者在當下，也許並沒有明顯表示拒絕或抗議，也不代表這個行為或言語可以被接受。
如果不確定自己的舉動是否已經騷擾到其他人，張自強認為，除了詢問當事人的想法與感受外，也可以用 3 個提問來審視自己。
- 當你的配偶、伴侶在場時，你會做出同樣的行為嗎？
- 你願意自己的孩子、配偶或對你重要的人，也被如此對待嗎？
- 別人也可以對你這樣做嗎？
如果以上答案都是否定的，可能對被騷擾的人來說，相關舉動已經造成了性騷擾。張自強認為，當不確定自己的言行是否能被他人接受時，寧可先不要說或不要做，否則即有可能構成性騷擾。他提醒，民眾千萬別認為，自己覺得沒什麼了不起，所以別人也應抱持同樣的想法，每人都得「尊重他人的差異性」，這也是《性騷擾防治法》的立法意旨。
不過張自強補充，構成性騷擾的實務認定需相當審慎，是否成案，除了考量被害人主觀認知，仍須加上客觀合理標準來認定。但他也強調，重點不一定在「性」，而在於「權力」。因此取決的標準並不在於加害者的動機，或加害者是否意圖為之，而是被騷擾者的主觀感受。
面對職場性騷擾，「我們不能就這樣算了，好不好？」
近期熱門戲劇《人選之人》中提到，面對發生在職場上的性騷擾上，「我們不能就這樣算了」。但現實中，職場性騷擾中大部分受騷擾女性沒申訴，主要原因除了把性騷擾「當成開玩笑不予理會」外，「怕丟工作」與「怕別人閒言閒語」等，也是常見的原因之一。
張自強提到，加害者最常利用受害者得不敢聲張，不敢反抗的心態，甚至受害人已經勇敢說出自己的經歷，也常因行政管理單位「多一事、不如少一事」的駝鳥心態，導致獲得幫助的過程仍困難重重。最後申訴無門，也因他人將大事化了的說法而二次受傷。
由於職場性騷擾更多是上位者對下屬的行為，因此張自強認為，若與對方存有權力差異關係，上位者更應嚴守專業倫理，尊重他人身體自主權，不要利用對方的仰慕，進行性騷擾行為。也要能敏感察覺自己與對方的關係是否存有權力差異，以避免做出與性有關的騷擾行為及避免以輕薄的言行舉止調侃別人。
文／陳韋彤 圖／楊紹楚
諮詢專家：衛生福利部八里療養院職能治療科主任、台灣社會心理復健協會理事長張自強
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 「#Me Too」從政黨燒到大學！你認為的玩笑可能就是性騷擾 3 提問快速判斷是否越界