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國際泌尿研討會交流尖端醫學　「Hugo機器手臂」現場教學

國際泌尿研討會交流尖端醫學　「Hugo機器手臂」現場教學
國際泌尿研討會交流尖端醫學　「Hugo機器手臂」現場教學

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】後疫情時代，為了促使台灣醫療與國際重新接軌，台灣泌尿科醫學會、童綜合醫院主辦與童傳盛文教基金會共同舉辦三天「TICS-2023泌尿國際研討會」，這次主題為「The Future of IntergrativeUroTech整合型的泌尿醫學科技與治療」，將由國際泌尿專家分享泌尿AI、創新泌尿科治療、公共醫療政策未來前景和尖端機器人手術的發展，邀請來自各地的醫療專家學者交流各種尖端醫學與科技趨勢，更加認識學習後增加對於台灣泌尿病人的完整照護，並持續提供最優質的醫療手術技術。

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Hugo機器手臂術現場教學　手術團隊精進照護品質

童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉已執行全球華人國家第一例Hugo 機器手臂手術，也將使用Hugo RAS機器人輔助手術系統，現場手術，視訊教學。

另外也有台灣專科護理師協會的共襄盛舉，護理方面將為因應達文西機械手臂手術之發展，針對手術團隊如何學習及獲得相關的專業知識與技能，以確保病人安全，邀請國內外專家提供國際規範與新知，希望藉由專家的指導與現場觀摩，能夠縮短手術團隊對精密器材處理、高科技連動床使用及手術壓傷預防之學習曲線，以提供更優質的護理照護品質。

同步與世界接軌　共享交流平台

童敏哲總院長表示，童綜合醫院創立於1971年，除擔負中部海線地區急重症醫療、教學、研究及服務之任務外，亦與世界接軌，經常舉辦各項學術活動，具備國際化醫學中心的水準。很榮幸，台灣泌尿科醫學會、童綜合醫療法人童綜合醫院與財團法人童傳盛文教基金會共同主辦TICS泌尿國際研討會，今年的主題為「整合型泌尿醫學科技的未來」。我們希望此活動將成為泌尿科尖端醫學與科技趨勢最佳的傳播、分享與交流平台。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58085

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