國際泌尿研討會交流尖端醫學　「Hugo機器手臂」現場教學

我是廣告 請繼續往下閱讀
Hugo機器手臂術現場教學 手術團隊精進照護品質童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉已執行全球華人國家第一例Hugo 機器手臂手術，也將使用Hugo RAS機器人輔助手術系統，現場手術，視訊教學。
另外也有台灣專科護理師協會的共襄盛舉，護理方面將為因應達文西機械手臂手術之發展，針對手術團隊如何學習及獲得相關的專業知識與技能，以確保病人安全，邀請國內外專家提供國際規範與新知，希望藉由專家的指導與現場觀摩，能夠縮短手術團隊對精密器材處理、高科技連動床使用及手術壓傷預防之學習曲線，以提供更優質的護理照護品質。
同步與世界接軌 共享交流平台童敏哲總院長表示，童綜合醫院創立於1971年，除擔負中部海線地區急重症醫療、教學、研究及服務之任務外，亦與世界接軌，經常舉辦各項學術活動，具備國際化醫學中心的水準。很榮幸，台灣泌尿科醫學會、童綜合醫療法人童綜合醫院與財團法人童傳盛文教基金會共同主辦TICS泌尿國際研討會，今年的主題為「整合型泌尿醫學科技的未來」。我們希望此活動將成為泌尿科尖端醫學與科技趨勢最佳的傳播、分享與交流平台。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58085
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw